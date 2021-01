Bono marca territorio en pleno debate por la llegada de Dmitrovic al Sevilla

El del portero del Eibar Marko Dmitrovic es, sin duda alguna, uno de los nombres propios de los últimos días entre los principales temas de actualidad en el Sevilla FC. Como adelantó ESTADIO Deportivo el pasado 25 de diciembre, el club nervionense y el internacional por Serbia han alcanzado un preacuerdo que, visto los últimos detalles, se presenta más que sólido. Así lo prueba la intrahistoria de una negociación en la que el aún meta armero llegó a desechar a cinco clubes punteros de LaLiga y varias propuestas de la Premier y la Bundesliga, al considerar que el Sánchez-Pizjuán es la mejor opción para seguir creciendo una vez concluya su contrato en junio y quede libre.



El pacto para que Dmitrovic se convierta en el sustituto de Thomas Vaclik a partir de la próxima temporada resulta bastante llamativo. Primero, por la inmaculada ingeniería económica de una operación que no supondría coste alguno para el Sevilla FC y, en segundo lugar, por el mayúsculo acierto deportivo que supone dejar atado a uno de los mejores porteros de LaLiga en las últimas temporadas como agente libre y adelantándose a una glamurosa competencia.



No obstante, por encima de este debate sobre el aplaudido movimiento de Monchi -uno más- ha resonado la voz de Yassine Bono, que ha marcado territorio en la portería del Sevilla FC cuando más se habla de su futuro competidor. El cancerbero titular de Julen Lopetegui lo está jugando todo (Liga, Copa y Champions) ante la lesión de Vaclik y su rendimiento está siendo altísimo, en la línea de ese sobresaliente tramo final de la 19/20 que le convirtió en uno de los 'Héroes de la Sexta' y cambió radicalmente su sino en Nervión.



Por poner dos ejemplos recientes de 'high-lights', destacan su acrobática parada a Luis Suárez cual meta de balonmano o el penalti que le adivinó al bético Fekir y que evitó que el equipo sevillista comenzase 2021 con una derrota ante su eterno rival en El Gran Derbi. No obstante, lo de Bono no es nada puntual, sino que sus paradas salvadoras se han convertido en un constante, hasta el punto de ser el segundo cancerbero que más interviene de toda LaLiga y el tercero de los cinco principales campeonatos de Europa.





En Primera División (paradas y porcentaje respecto a tiros a puerta recibidos)



???? Oblak 46 (88,46%)

???? Bono 40 (80%)

???? Ter Stegen 38 (77,55%)

???? Badía 67 (76.13%)

???? Masip 45 (75%)

???? Dmitrovi? 52 (74,28%)

???? Courtois 42(73.68%)

???? Jaume 69 (73.4%)

???? Pacheco 60 (72.28%) — ProFootballDB (@ProFootballDB) January 14, 2021

En Ligas TOP Europeas (paradas y porcentaje)



???? Oblak 46 (88,46%)

???? Navas 37 (84,09%)

???? Bono 40 (80%)

?????????????? Pope 55 (78,57%)

???? Lloris 54 (78,26%)

???? Ter Stegen 38 (77,55%)

???? E. Martínez 54 (77,14%)

???? Silvestri 52 (76,47%)

???? A. Lopes 58 (76,31%)

???? Badía 67 (76,13%) — ProFootballDB (@ProFootballDB) January 14, 2021

Ligas TOP + UCL/EL (paradas y porcentaje)



???? Bono 51 (82,25%)

???? Navas 57 (81,42%)

???? Oblak 55 (79,71%)

???? Pau López 33 (78,57%)

?????????????? Pope 55 (78,57%)

???? Lloris 56 (77,77%)

???? E. Martínez 54 (77,14%)

???? Silvestri52 (76,47%)

???? A. Lopes58 (76,31%)

???? Badía 67 (76,13%) — ProFootballDB (@ProFootballDB) January 14, 2021

Según un detallado estudio estadístico elaborado por, Bono acumulade LaLiga (el Sevilla sólo ha jugado 17) y eso significa que ha sido capaz dede los intentos de marcar por parte de sus rivales. En España, sólo le supera el colosal meta del Atlético de Madrid, que suma seis intervenciones más y bloca un 88,46% de los disparos que recibe.El aclamadoaparece en esta lista en unen 18 encuentros y unde media, por detrás del barcelonista Ter Stegen (77,55%), el ilicitano Édgar Badía (76,13%) y el pucelano Masip (75%) y por delante del madridista Courtois (73,68%), el valencianista Jaume Domenech (73,4%)y el alavesista Pacheco (72,28%).En cuanto a las, además de Oblak, sólo el costarricense del PSGpresenta un mayor índice de efectividad que Bono. El ex del Real Madrid tiene un 84,09 por ciento de promedio y está entre el esloveno del Atlético y el marroquí del Sevilla.Eso sí,si además de tener en cuenta los compromisos ligueros se incluyen también los disputados en competiciones continentales (ya sea). En ese supuesto,y supera los números de Oblak, Keylor Navas, Pau López, Pope, Hugo Lloris, Emiliano Martínez... y el resto de grandes nombres de su demarcación.