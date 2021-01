Lopetegui avisa del Leganés: "Jugamos contra una plantilla de Primera".

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa en la previa del choque copero de dieciseisavos de final ante el Leganés. Encuentro en el que está completamente enfocado y por ello no quiere ni oir hablar del mercado de fichajes. "Lo único que me interesa es el Leganés. Ahora cambiamos el chip a la Copa, esto va muy rápido y vamos con la máxima ilusión a una competición como la Copa, preciosa, exigente y dura porque cada partido es una final, vamos para Madrid con la máxima ilusión, jugamos en el Wanda pero para nosotros no cambia nada. Jugamos contra una plantilla de Primera, y un equipo con un aspecto colectivo interesante, tanto ofensivo como defensivo, vamos con mucha ilusión y esa es la mentalidad", advirtió el míster nervionense, que trato otras cuestiones.

Jugar en el Wanda iguala la eliminatoria: "Aqui no favorece ni perjudica, jugamos ante un rival bueno, que nos va a obligar a afrontar esa final como hay que hacerla, a un partido las circunstancias son las que son. Tenemos que viajar y nos adaptaremos a las circunstancias sabiendo que será un partido durísimo, el Leganés mantiene una plantilla que puede ser perfectamente de Primera división, bien dirigida y con calidad individual y colectiva".

Su opinión sobre Martí, técnico del Leganés: "Como jugador es una institución en el Sevilla, con una treyectoria fantástica. Como entrenador lo está haciendo fantásticamente bien, sus equipos son reconocibles, agresivos, ordenados, que atacan bien... es lo que nos vamos a encontrar mañana en ese partido".

Llega Carlos Fernández para la Copa: "Carlos ha podido hacer parte del trabajo pero no está al 100% todavía, el resto ha entrenado sin problemas"

Y Jesús Navas: "La sustitución de Jesús no fue por problemas físicos, no tiene ningún problema, dejó atrás la lesión hace tiempo".

Situación de Idrissi y Munir: "Idrissi está entrenando desde hace tiempo bien, es una opción clara más y seguro que nos va ayudar en lo que queda de temporada. Munir también nos va a ayudar, ha tenido momentos buenos y seguirá así, encontrará su momento y nos va a ayudar".

La tercera ola de la pandemia: "Me preocupa como ciudadano, la pandemia está otra vez dando muy fuerte, ojalá se pueda contrarrestar de la manera más efectiva y la vacuna se pueda poner cuanto antes y a cuantos más mejor. En el fútbol vivimos en una burbuja permanente y aun así nos toca porque no es impermeable. Lo llevamos de la mejor manera posible, nos afecta a todos los equipos y en el día a día".