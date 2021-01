Martí y la "ambición" del Sevilla de los títulos

José Luis Martí, entrenador del Leganés, aseguró que tienen fe en sus opciones de pasar la eliminatoria que les medirá mañana al Sevilla.

"Vamos a intentar competir, pasar la eliminatoria. Tenemos fe en nuestras opciones. Es un rival de Champions y que peleará por LaLiga. Tiene mucho potencial. Pero no vamos a renunciar a nada. Vamos a intentar darlo todo", señaló el exjugador nervionense.

El duelo se disputará en el estadio Wanda Metropolitano debido a las consecuencias de la gran nevada que cayó días atrás en la Comunidad de Madrid: "Nos habría gustado jugar en Butarque y sobre todo, con público. Eso nos habría ayudado más. Pero no es posible. Con lo cual, no pensaremos en ello. Vamos a ver cómo gestionamos esto. Es difícil. No será sencillo. Tendremos opciones de poder llevárnoslo".

"A todos nos habría gustado que hubiera habido público: a los jugadores, al club, al cuerpo técnico... ese calor que siempre nos da la afición nos apetece sentirlo. Pero en esta situación, con esas medidas sanitarias que se han establecido hoy en la Comunidad de Madrid, creo que el club ha hecho lo correcto. Lo importante es la salud, lamentando no poder sentir a nuestros aficionados", comentó.

Martí no detalló si hará muchas rotaciones: "Es un partido para que jueguen once, sólo once. Nos gustaría que jugaran todos, pero vamos a decidir luego en función de lo que nos transmitan los jugadores. Llevamos una semana casi sin poder entrenar, con un cuarto de campo sólo disponible, cuatro días que nos quedamos en casa... eso repercute en nuestras decisiones".

"Desde el momento en el que se produjo la situación pedimos hablar con el club para buscar algún campo alternativo, para entrenar. Pero es que en todo Madrid no era posible. Se está gestionando para entrenar y poder preparar los partidos. El club está haciendo todo lo posible, en Madrid o fuera", explicó.

El balear, ex jugador del Sevilla, valoró al contrario y no quiso comparar la década que él disfrutó con la actual: "Destaco la ambición, la trayectoria que ha tenido y el crecimiento. Sobre todo no perder esa ambición de mirar hacia arriba. Los resultados dan fe de ello. Las décadas son todas importantes, las dos fueron clave para los aficionados del Sevilla".

Por otro lado reconoció que la liga es prioritaria pero que quieren dar el máximo para pasar de ronda en la Copa y analizó la figura del ex leganense Óscar Rodríguez: "Es un futbolista con una calidad tremenda. Un jugador que la gente de Leganés lo conoce incluso mejor que yo. Es un futbolista interesantísimo".