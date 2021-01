En-Nesyri: "¿Un sueño? Nada en especial, lo importante es darlo todo por el Sevilla FC"

Youssef En-Nesyri volverá a reencontrase con el que hasta hace poco más de un año era su equipo, el CD Leganés. El sorteo de Copa del Rey emparejó a sevillistas y 'pepineros' en la ronda de dieciseisavos de final y aunque no se jugará en Butarque, el delantero marroquí sabe que será diferente: "Va a ser un partido especial, pero también como todos".

En-Nesyri hizo un repaso de su primer año en el Sevilla Fútbol Club recordando, sobre todo, la consecución de la sexta Europa League. "Siempre que estoy en el campo quiero ayudar al equipo, dándolo todo para ganar. Ganar la UEFA Europa League en el primer año que llego al Sevilla no se olvida, con las dificultades jugando cada tres días, el confinamiento y todo lo vivido...hemos trabajado todos mucho para llegar a estos momentos", rememoró.

El último de sus logros con el club de Nervión ha sido el 'hat-trick' que dio el triunfo el pasado fin de semana anta la Real Sociedad, algo para lo que ya tiene un recuerdo de por vida: "El balón lo tengo en casa por ahora y lo llevaré a Marruecos. Me escribieron muchos y estoy muy agradecido por ello".

Y es que su corazón está en Marruecos, allí vive su familia y allí tiene sus amigos de la infancia. "Llevo cinco años en España, más otros cinco fuera de casa, pero todo lo hago es para ayudar a mi familia, a mis hermanos para que todo vaya bien. Ellos me han llevado donde estoy, me han ayudado a saber estar solo también y a seguir creciendo", aseguró En-Nesyri, que también tuvo palabras de agradecimiento para su seleccionador, Hervé Renard: "Me ha ayudado mucho el seleccionador. Habló bien de mí siempre y me ayudó a firmar con el Leganés y posteriormente todo salió bien con los minutos dados para venir al Sevilla".

Por último, el marroquí admitió no tener sueños para el futuro pero sí que prometió una cosa: "No sueño nada en especial, lo único importante es entrar al campo para hacer bien el trabajo dando lo que puedo al Sevilla FC".