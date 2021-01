Torreira, su nueva situación y el seguimiento de Monchi

Es habitual en el 'modus operandi' de Monchi que rescate de su agenda nombres que en el pasado fueron subrayados en rojo y, tras no poder acometer su fichaje en ese momento, vuelven a ponerse a tiro años después. Y ese puede ser el caso de Lucas Torreira.

En su última temporada al frente de la dirección deportiva del Sevilla FC, la 16/17, el de San Fernando realizó un exhaustivo seguimiento al centrocampista uruguayo, que por entonces tenía 20 años (ahora tiene 24) y brillaba en su primera campaña en la Sampdoria. El club genovés lo tuvo la campaña anterior cedido en el Pescara, el club que lo descubrió en Uruguay aún en edad juvenil, y el sueldo de Torreira en esos momentos era de los más bajos de la plantilla de la 'Samp', lo que abrió la puerta a su posible salida.

"A Lucas le encantaría jugar en el Sevilla", llegó a reconocer su agente en declaraciones a ED, al tiempo que el propio jugador se dejaba querer: "Sevilla y Roma son unos equipos muy importantes, si algún día fuera a alguno de estos equipos daré el máximo, como he hecho hasta ahora". Pero tras la salida de Monchi, que también tanteó ese verano el fichaje del charrúa para la Roma, el Sevilla FC ofertó pero no pudo convencer finalmente a un joven Torreira cuya cláusula ascendía a 12 millones de euros. Acabó renovando con su equipo, que elevó el precio de su libertad y lo traspasó al año siguiente al Arsenal por casi 29 kilos.

En la Premier, Torreira no logró convencer y esta temporada ha recalado cedido en el Atlético de Madrid como parte de la operación por Thomas. Pero con Simeone no pasa de tener un rol secundario (420 minutos repartidos en 13 partidos), de ahí que el Arsenal desee buscarle un nuevo destino, a lo que se suma que el club colchonero necesita liberar masa salarial tras el fichaje de Moussa Dembélé.

En este escenario, el diario As informa de las gestiones del Valencia para conseguir su préstamo hasta final de temporada, contactando para ello con Edu Gaspar, ex jugador che y actual responsable deportivo del Arsenal. Pero en Italia, Torino, Fiorentina y Lazio también pelean por repatriarlo a la Serie A. Y en España, además del Valencia, hay otro club interesado, apuntando todas las miradas al Sevilla FC por ese interés que tiempo atrás tuvo Monchi en él.

Los movimientos del Sevilla FC en este mercado invernal, en cualquier caso, quedan a expensas de posibles salidas, como las de Carlos Fernández o el Mudo Vázquez, pues tiene todas sus fichas ocupadas. Llegado el caso, Monchi podría buscar fichajes y una de las zonas susceptibles de ser reforzadas es precisamente el centro del campo, al cual Torreira podría aportar más físico como pivote defensivo para no dejar toda esa responsabilidad en Fernando, pues Gudelj parece haber pasado este curso a un papel más secundario.