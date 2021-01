Caparrós y sus experiencias en el extranjero: Neuchatel, Qatar, Armenia...

Joaquín Caparrós, quien meses atrás dejara la disciplina del Sevilla FC, donde se desarrollaba como responsable de Desarrollo de Talentos de la entidad blanquirroja, se ha referido a su actual situación como seleccionador de Armenia durante una entrevista con Fútbol Mundial: "Uno siempre es entrenador, al igual que alguien es siempre periodista o médico, independientemente de su trayectoria o que deje su actividad. Yo soy y seré siempre entrenador".

Sobre su paso de Nervión a Armenia, Caparrós sigue argumentando: "Yo estaba en la dirección deportiva del Sevilla FC. Todo el mundo sabe mis sentimientos por este club y mi agradecimiento a la entidad, pero yo sigo siendo entrenador. Es cierto que tenía ofertas a nivel de España, pero ya dije que no iba a entrenar aquí. Estando Ginés Meléndez en Armenia, responsable de la formación de entrenadores en Armenia, contactó conmigo porque era el perfil de seleccionador que querían. Me hacía ilusión trabajar con él, pero primero quería conocer al presidente de la Federación de Armenia. Tras una reunión hay 'feeling' por ambas partes y aceptamos la oferta. Conmigo vino Luciano Martín , que lleva 15 años conmigo".

Junto a ello, Caparrós también tuvo palabras para recordar sus otras dos experiencias previas en el extranjero: "Las dos primeras experiencias no fueran buenas. La del Neuchatel, a nivel profesional, fueron dos meses muy intensos. Era el máximo responsable deportivo, pero no salió bien. Nosotros llevamos nueve técnicos, médicos, fisios, etc... La experiencia en Qatar (Ahli de Doha) no me gustó. Tenía un contrato de una temporada y hablamos de renovar el contrato, pero después de seis meses decidí que no seguiría. Tuve que indemnizar al equipo porque los contratos están para cumplirlos. No estaba a gusto, no disfrutaba, no podía entrenar. Esto me hizo dudar a la hora de ir a Armenia, pero con todas las personas que había allí y el 'feeling' con el presidente me hizo tomar esa decisión".

Toda experiencia en el extranjero, lógicamente, requiere una adaptación. Idioma, cultura, costumbres... Y así le va a Caparrós en Armenia: "Tenemos que adaptarnos a la cultura de Armenia. Los entrenadores tenemos que ser más rápidos y tener una capacidad de adaptación. Los técnicos tenemos la maleta con ruedas porque dependemos de resultados y tenemos que adaptarnos al medio; no vale pedir tiempo y tienes que adaptarte a marchas forzadas. Tenemos un grupo de españoles que nos lo han hecho más fácil y un intérprete, que es uno más en la mesa de charlas técnicas. Además, allí se habla mucho español. El lenguaje no verbal dice mucho más que el hablado. El lenguaje hablado algunas veces no transmite, no es sincero".