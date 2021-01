La Juventus mueve ficha por Alejandro Francés, monitorizado por el Sevilla.

La detección de talento joven se está convirtiendo, cada vez más, en un factor diferencial en el mundo del fútbol. Para los clubes modestos, porque es una fuente potencial de ingresos; para las entidades más pujantes, para evitar pagar millonadas. El Sevilla, bien lo sabe, siendo Koundé uno de los últimos ejemplos. Si bien pagó 25 millones en la 19/20, si decide venderlo, esa cifra quedará más que rentabilizada.

Con la misma política, y como obligación en un club profesional, el club de Nervión está pendiente de todo aquel joven futbolista que destaque, sea en la categoría que sea y en el país que sea. Así, en estos días, se ha conocido que el Sevilla sigue las evoluciones de Alejandro Francés, central de 18 años del Zaragoza, un interés recogido por ED.

El prometedor defensa, de 180 cms, e internacional sub 17 y sub 18, contabiliza 926' en doce encuentros de Liga, y 90' más en la Copa del Rey, lo que ha despertado el interés, no sólo del Sevilla, sino de dos gigantes como Real Madrid y Juventus, siendo el club transalpino quien ha dado el primer paso.

Francés no va a abandonar el Zaragoza en este mercado de invierno, aunque en verano, el panorama puede cambiar. Con contrato hasta 2024 y una cláusula de rescisión de diez millones de euros, el maño está bien atado, aunque hay que recordar que, dadas las necesidades económicas del Zaragoza, otros prometedores canteranos como Alberto Soro, que contaba con una cláusula de nueve millones, fue finalmente traspasado por 2,5.

El Zaragoza no cuenta, por el momento, con ninguna oferta por su canterano, pero la Juventus, a diferencia de Real Madrid y Sevilla, sí ha pedido precio. Sin duda, una competencia muy fuerte para el club sevillista, que continúa el seguimiento del prometedor central, que se ha hecho con la titularidad en un club tan exigente como el Zaragoza.