Martí: "Habría querido VAR, evidentemente"

José Luis Martí valoró positivamente el encuentro realizado por su equipo contra el Sevilla FC pese a la derrota por 0-1. "Teníamos un partido muy complicado ante un rival que nos iba a exigir mucho. Pero el esfuerzo y el trabajo de los jugadores, su equilibrio, es de lo que estoy más orgulloso. En algún momento, por poner un pero, me hubieran gustado transiciones más rápidas. En líneas generales, el esfuerzo espero que haya servido para que los aficionados se sientan orgullosos de ver a un equipo competir contra un rival de Champions", señaló.

"Lo más importante es que los jugadores han vuelto a competir, que trabajan para dejar al Leganés lo mejor posible. Si hubiera venido otro equipo, no lo sé. Prácticamente en su única transición nos han hecho gol pero hemos tenido ese posible penalti para empatar y alguna que otra ocasión. Independientemente de que fuera Sevilla u otro equipo hubiéramos podido merecerlo por el trabajo realizado", manifestó el entrenador del Leganés.

Sobre la posible pena máxima a favor de los suyos no pitada, comentó: "En el banquillo no la he podido ver pero mi cuerpo técnico me decía que había sido penalti y no había querido pitarlo. Habría querido VAR, evidentemente".

"Si estamos trabajando con él sería importante que lo hubiera. Por el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los chicos ante un gran rival se merecían haber tenido ese penalti para ir a la tanda y poder seguir en el torneo", expresó.