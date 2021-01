El puesto que Monchi prioriza reforzar en enero y sus avances

La plantilla del Sevilla presenta una serie de necesidades que han aflorado con el desarollo de la tempotada y Monchi ya trabaja en encontrar soluciones en la medida de lo posible en una ventana de enero muy compleja y en unas cincunstancias económicas muy particulares marcadas por la crisis general propiciada por el coronavirus.

El director deportivo ha establecido una serie de prioridades en consenso con Lopetegui en función de lo que consideran lo más urgente de cara a este mes y a partir de ahí ha activado varios frentes en los que ya ha dado pasos al frente. Así, ED ha podido saber que la preferencia para enero de la dirección deportiva se centra en reforzar el centro del campo debido a los problemas del equipo en la circulación.

Rakitic no ha respondido hasta la fecha a las expectativas, no tomando la responsabilidad de liderar la propuesta sevillista, y a los nervionenses les cuesta generar en la medular, tarea que suele asumir más Jordán, además de multiplicarse en la resta junto a Fernando. Por ello, Monchi, que ya tiene un preacuerdo con Dmitrovic para la temporada próxima, pretende potenciar en esta ventana invernal la zona ancha nervionense como principal objetivo, lo que no quita que esté pendiente de otras necesidades por si se presenta la oportunidad, ya sea en ataque o en el centro de la defensa, por ejemplo.

Así las cosas, el de San Fernando ha reducido ya la lista de candidatos para llegar ahora a Nervión y habría realizado avances con dos centrocampistas con el fin de cubrirse las espaldas por si el 'plan A' finalmente no funciona. Eso sí, para que se cierre cualquier operación, antes debería producirse alguna salida en la plantilla, con Carlos Fernández como vía principal.