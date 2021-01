Alavés-Sevilla FC: 'Harrijasotzea' en Mendizorroza.

No fue futbolista, pero hay que recordar que Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, procede de una familia de deportistas. No en vano, su padre, José Antonio Lopetegui Aranguren, más conocido como 'Aguerre II', fue un mítico levantador de piedras, capaz de levantar 100 kilos, 22 veces, en un minuto, una disciplina que en el País Vasco se conoce como 'harrijasotzea' o 'harrijasoketa'.

De casta le viene al galgo y, quizá por ello, en el plazo de 48 horas, el técnico nervionense ha repetido la expresión "hay que picar piedra". Primero, en referencia al pasado duelo frente al Leganés, resuelto con un solitario gol de Ocampos en la prórroga; y la segunda, en su rueda de prensa previa a la visita al Alavés: "Hay que picar piedra y trabajar mucho contra cualquier rival".

Y es que el Sevilla FC no tendrá que levantar piedra como el mítico 'Aguerre II', pero como su entrenador avisa, sí tendrá que picar piedra en un partido que se presume muy reñido, pese a que el rival está a dos puntos del descenso, y que se presenta con el hándicap de la baja de Diego Carlos por coronavirus.

El Sevilla FC retoma la competición liguera tras superar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés (0-1) en el Wanda Metropolitano, estadio en el que el martes anterior había perdido frente al Atlético de Madrid (2-0) el encuentro aplazado en su día de la primera jornada de LaLiga.

Afronta la cita de Vitoria en su tercer desplazamiento consecutivo con la clara intención de sumar un nuevo triunfo que le asiente en la zona europea de la tabla y dar un paso mas hacia la cuarta posición, la última que da derecho a la Liga de Campeones.

En esa pelea, el Sevilla FC tiene ahora por delante al Villarreal, con dos puntos más, y a la Real Sociedad, con los mismos pero mejor coeficiente de goles, aunque los nervionenses tienen aún un partido pendiente de disputar de la segunda jornada -ante el Elche y fijado para el próximo marzo-.

El encuentro viene marcado, por el bando sevillista, por el positivo en coronavirus de Diego Carlos, conocido este lunes. La baja del brasileño es un varapalo más en una temporada llena de contratiempos para un Sevilla FC que pierde a uno de sus puntales y al jugador más utilizado por Lopetegui (2.300').

Sergi Gómez, que viene de realizar un buen partido contra el Leganés, apunta a pareja de baile de Koundé en el eje de la zaga. Lopetegui rotó bastante al equipo, por lo que se presume que saltará a Mendizorroza con el once habitual, tras el descanso de Navas y Rakitic en la Copa del Rey. Continúan siendo bajas los lesionados de larga duración Tomas Vaclík y el lateral izquierdo Sergio Escudero.

El Alavés, por su parte, necesita desquitarse del mal resultado copero ante el Almería, que le eliminó con un contundente 5-0 en lo que fue el regreso de Abelardo Fernández al banquillo alavesista. El 'Pitu' no podrá contar con los centrales Rodrigo Ely, lesionado de larga duración, ni Alberto Rodríguez 'Tachi', sancionado, y está a la espera de la sanción que le impongan a Tomás Pina, tras la expulsión en la Copa del Rey, ya que si son varios partidos, le afectaría también a la competición liguera.

Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Battaglia, Pons, Peleteiro, Rioja, Édgar; y Joselu.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Sergi Gómez, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic; Ocampos, Suso y En-Nesyri.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité castellano-manchego).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 21:30 h.

TV: Movistar LaLiga.