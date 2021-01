Lopetegui, molesto con el 'caso En-Nesyri', valora el margen de mejora del Sevilla

El nombre propio de este lunes, 18 de enero, en lo que a la actualidad del Sevilla FC se refiere ha sido es del Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí, que después de superar algunas críticas atraviesa un excelente momento de forma y de inspiración de cara al arco rival, está en la órbita del West Ham inglés. Sin embargo, Julen Lopetegui le ha cerrado la puerta de salida e incluso se ha mostrado visiblemente molesto al ser preguntado por el posible traspaso del ariete.

"No voy a contestar a cuánto creo que vale ni a la pregunta de su posible salida porque no hago caso de informaciones basadas en rumores. Sólo estamos centrados en el partido de mañana. Es normal en esta época de mercado, pero lees 55 noticias y 54 de ellas no son ciertas. No te puedo contestar", ha espetado en la rueda de prensa previa al choque ante el Alavés, partido marcado por el positivo en coronavirus de Diego Carlos, "enésimo contratiempo" que el vasco ha asumido con resignación pero con "naturalidad".

Según aseguran en la prensa de Inglaterra, el West Ham ya habría activado la maquinaria para intentar llevarse en enero a En-Nesyri. De ese modo, el medio The Athletic afirma con rotundidad que el cuadro londinense está tan dispuesto a hacerse con sus servicios en la ventana invernal de transferencias, que ya habría realizado una oferta a los nervionenses.

Dicho medio detalla incluso las, que se elevarían a 30 millones de libras (unos 33 millones de euros) , con 25 fijos y cinco más en función del rendimiento del futbolista marroquí sobre el césped. No obstante, Julenesas informaciones y ha dejado claro que el jugador, como el resto del equipo, sólo piensa en ganar al Alavés.

con respecto a esta primera vuelta. El míster reivindicó el rendimiento del plantel y auguró aún mucho margen de mejora.

"Mis sensaciones es que estamos en todas las competiciones en un contexto histórico, jugando cada tres días desde septiembre, y con la máxima motivación, ambición e ilusión por seguir compitiendo como hasta ahora; pero también con el objetivo continuo de exigirnos trabajo para seguir siempre mejorando las cosas que hacemos menos bien y ser un equipo cada vez mejor", ha argumentado.