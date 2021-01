La crisis televisiva del fútbol francés se cuela en el 'caso En-Nesyri'.

El Sevilla FC se ha topado, sin quererlo, con el 'caso En-Nesyri'. En realidad, es cuestión de oferta y demanda. El gran momento del delantero marroquí y la necesidad del West Ham ha hecho que el club inglés haya ofertado por el sevillista.

Lopetegui tachó de rumor el movimiento, cuando no es así, como ha informado ED. Los 'Hammers' no se olvidan de En-Nesyri, pero el conjunto dirigido por David Moyes maneja más opciones, entre ellas, la de Boulaye Dia, delantero del Stade Reims, una de las sensaciones del campeonato galo, en el que suma doce goles y una asistencia. Su primera oferta fue rechazada, pero la crisis televisiva del fútbol francés hace que el West Ham no pierda la pista del franco-senegalés, según señalan desde tierras británicas, y que, por lo tanto, pierda fuelle el sevillista.

El traspaso de Haller al Ajax ha obligado al club inglés a lanzarse a por un delantero, ya que sólo cuenta con Michail Antonio, propenso a las lesiones. El medio británico 'The Athletic' apuntaba que el sevillista es el objetivo número uno, al que no descartan, pero el delicado momento que atraviesa el fútbol francés puede provocar un nuevo cambio de guion.

Mediapro acordó abandonar sus derechos de retransmisión del campeonato francés, lo que ha puesto en jaque al fútbol galo. Hablan de que un tercio de los clubes de la Ligue 1 y 2 podrían entrar en bancarrota, una pérdida de ingresos que se une a la falta de público debido a la pandemia, dibujando un escenario favorable para la pujanza económica de un West Ham que, en su búsqueda, ya ha recibido la negativa de otros objetivos como Eddie Nketiah (Arsenal) o el regreso de Marko Arnautovic (Shanghái SIPG), con un elevado salario en China.

La segunda ventana de fichajes de la 20/21 finaliza el 1 de febrero y, a buen seguro, que en los próximos días se producirán novedades. La amenaza de un West Ham necesitado y con cartera no desaparece por completo en Nervión, pese a la primera oferta rechazada por En-Nesyri.