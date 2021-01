El Mudo lo cierra con el Parma

Avanzó ESTADIO Deportivo semanas atrás que Franco Vázquez y su agencia trabajaban en que el internacional argentino pudiera abandonar la disciplina del Sevilla FC este mismo mes de enero, siendo la intención del 'Mudo' poder hacerlo con la carta de libertad bajo el brazo. De hecho, bajo esa condición estaban sondeando el mercado, especialmente en Italia.

Y en el Calcio, concretamente en el Parma, es donde el Mudo acabará enrolándose en breve si todo sigue los cauces lógicos. Tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el adiós del todavía sevillista con destino al Parma está prácticamente cerrado, faltando todavía detalles entre los clubes para poder hablar de oficialidad al respecto.

A falta de confirmación oficial, por tanto, todo apunta a que Franco Vázquez abandonará el conjunto sevillista en este mes de enero, ahorrándose el Sevilla FC una parte importante de su ficha. Las conversaciones continúan, siendo intención del conjunto sevillista apretar lo máximo posible en lo económico una vez que el futbolista y el Parma ya hayan llegado al entendimiento entre ellos. Una situación que, según las fuentes consultadas, no creen que acabe rompiendo el acuerdo con definitivo. Pese a ello, desde Nervión apuntan a esta redacción que a día de hoy todavía no hay nada cerrado.

Cabe recordar que, de no ser así, Franco Vázquez podría marcharse libre el próximo mes de junio. El futbolista, por su parte, ya lo tiene todo cerrado con el conjunto cruzado, firmando por varias temporadas, por lo que si los clubes no acaban entendiéndose, no tendría problemas en esperar hasta junio para enrolarse en las filas del Parma.