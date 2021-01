Bono, como Palop

"Los penaltis son intuición y detalles", dijo tras el triunfo del Sevilla FC ante el Alavés un Yassine Bounou al que no le han temblado las piernas bajo palos desde se conoció que la temporada que viene tendrá nueva competencia para la portería sevillista.

En alza desde la segunda mitad de la temporada pasada, el internacional marroquí atraviesa, seguramente, su mejor momento de forma como profesional, siendo diez los partidos en los que ha dejado la meta a cero esta temporada, habiendo defendido el arco nervionense en 21 encuentros oficiales hasta la fecha.

Ha encajado 15 goles, o lo que es lo mismo, uno cada 1.950'. Su destacado rendimiento, lógicamente, también se está viendo destacado en otras facetas más específicas, como son los penaltis.

Este martes, en los estertores del Alavés-Sevilla FC que se disputaba en Mendizorroza, el arquero del Sevilla FC le detuvo una pena máxima a Joselu que bien hubiera supuesto el empate babazorro, sin tiempo material para una reacción sevillista: "Se lo dedico a mis compañeros. No merecían volver a casa sin otro resultado que no fuese ganar".

Y es que no se le dan nada mal los penaltis al marroquí, que ya ha detenido dos esta temporada en LaLiga: el de este martes a Joselu ante el Alavés y a Fekir, en el derbi. Un lanzamiento de los once metros que de no haberlo detenido hubiera cambiado el sino del enfrentamiento cainita entre Betis y Sevilla FC, que finalmente acabó empate a uno.

Tan en forma está Bono en esta suerte, que de hecho es el primer portero del Sevilla FC en parar dos penaltis en una misma temporada en LaLiga. No ocurría algo así desde Palop, que detuvo tres en la 08/09, según @OptaJose.

Bono, que como sevillista ya ha detenido en total tres penas máximas (otra la temporada pasada en la Europa League), es el arquero que más penaltis ha detenido este curso en LaLiga hasta el momento, junto a Rui Silva (Granada), Dmitrovic (Eibar), Sergio Herrera (Osasuna) y Edgar Badia (Elche).