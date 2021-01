El Sevilla se adelanta a la Real por Odegaard

Julen Lopetegui tampoco es ajeno a que el centro del campo no cuaja, desde que se fue Éver Banega, y en el Sevilla FC se valora la posibilidad, si se pone alguna interesante, a tiro, de cumplir los deseos del técnico vasco de contar con un futbolista capaz de gobernar los partidos y de unir, en definitiva, la zona ancha con la delantera.



Y ese jugador, según ha informado este miércoles Deportes Cuatro, podría ser Martin Odegaard (22). El noruego ha pedido a Zinedine Zidane salir, por la falta de oportunidades, y la Real se ha postulado para volver a acogerlo a préstamo, pero la cadena capitalina asegura que Monchi ha tomado la delantera para hacerse con un jugador que en San Sebastián se adaptó a jugar como interior, por lo que podría moverse por el centro del campo nervionense junto a Fernado y Jordán o Rakitic.



Odegaard, en parte por las lesiones, sólo ha disputado esta temporada 367 minutos, pese a que la intención de Zidane era la de, incluso, darle un puesto como titular. En el último mes, sólo ha aparecido por el terreno de juego cinco minutos.





Exclusive: #AFC make approach to Real Madrid for Martin Odegaard. Madrid considering. Arteta big fan & Odegaard keen on regular first team football. Not a given, other interest in him. More on @SkySportsNews