La rajada del ex sevillista Carcedo tras caer en la Copa del Rey

El Ibiza estuvo muy cerca de conseguir otra machada en la Copa del Rey. Después de eliminar al Celta con una goleada (5-2) en la anterior ronda, el conjunto balear puso contra las cuerdas al Athletic, reciente ganador de la Supercopa, que tuvo que remontar el tanto inicial de Javi Pérez con dos goles en la segunda mitad de Raúl García y Unai Núñez, el segundo de ellos en el minuto 91.

Pero en el Ibiza no acabaron nada contentos, mostrando su malestar con el arbitraje del asturiano González Fuertes, que anuló un tanto local con empate a uno en el marcador por fuera de juego posicional de Sibo en el momento en que dispara Kike López. Por ello,su técnico, Juan Carlos Carcedo, que fue segundo entrenador de Emery en el Sevilla FC y levantó tres Europa League, cargó contra el colegiado tras el encuentro: "Ha habido diferente trato por parte del árbitro, estoy muy orgulloso de nuestros jugadores, lo han dado todo en el día de hoy. El criterio a la hora de las faltas, a la hora de dirigirse a los jugadores... Nosotros somos molestos, pero queremos competir en igualdad de condiciones".

Más duro aún, por su parte, se mostraba uno de sus pupilos, Manu Molina, sin pelos en la lengua al valorar la actuación arbitral. "Veníamos con mucha ilusión, hemos hecho un gran partido, en muchas fases hemos sido superiores y que te quiten el partido de esta forma es una putada, así lo digo. Da mucha casualidad que ha sido el gol, el árbitro y el línea se van para el medio, los futbolistas del Athletic se van para el árbitro y pasados cinco minutos pita fuera de juego. Eso no puede ser. Si es gol es gol. Lo hemos visto en imágenes y no hay fuera de juego. Tienes que verlo muy claro para pitarlo. Porque sean un equipo de Primera y nosotros de Segunda B no nos deben matar de esa forma. Hemos sido superiores dentro del campo y nos han jodido. Es mucha casualidad que pite fuera de juego en el gol", se quejó Manu Molina.

Unas palabras que fueron también corroboradas por su compañero Javi Lara: "Este tipo de partidos es una pena que se jueguen sin público. No sé si con público hubiéramos pasado, con otro colegiado sí".