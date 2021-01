Los goles esperados de De Jong y En-Nesyri

Ahora mismo, no hay dudas: Youssef En-Nesyri es el delantero titular del Sevilla FC. Durante un buen tiempo, lo fue Luuk de Jong, aun no marcando el holandes el número de goles, ni de lejos, que hacía en la Eredivisie, pero el ex del PSV Eindhoven aportaba otras muchas cosas. Cosas que, extrañamente, ha dejado también de hacer. De Jong se encuentra en un momento bajo y el internacional marroquí, todo lo contrario. Ya, como en Vitoria, le entran los tantosa casi por inercia.

¿Están ambos en sus números? Lo comprobamos con la gráfica de disparos de Understat, cuenta que permite consultar una métrica revolucionaria en el fútbol, la de los goles esperados o xG. La misma permite comprobar de una manera objetiva la eficacia de un futbolista o equipo de cara a portería.

Es una medida estadística de calidad, que es igual para todos los futbolistas y que no tiene en cuenta el golpeo, sino que otorga una puntuación de entre 0 y 1, siendo 1 el 100% de posibilidades de acabe en gol, a cada disparo. Por ejemplo, a los lanzamientos de penalti se le suele otorgar entre 0,74 y 0,76.

De Jong, por ejemplo, sólo suma dos goles, que son, más o menos, los esperados (1,80) por los pocos disparos que ha realizado y la zona donde los has hecho, habiendo errado uno prácticamente debajo de la portería que tenía un xG de 0,89 % o, lo que es lo mismo, que se marca en el 89 % de las veces.

En-Nesyri, en cambio, está en LaLiga (9 dianas) por encima de los goles esperados (7,26), por las ocasiones de las que ha dispuesto, lo que habla bien de su efectividad de cara a puerta, pese a que Manuel Neuer se empeñase en lo contrario. En verde, los intentos del internacional marroquí que acabaron en festejo.

¿En qué supera De Jong a En-Nesyri? En métricas como xGBuildUp (reparto del xG en todos los jugadores que han participado en la acción sin contar al pasador y finalizador) y en xGChain (reparto del xG en todos los jugadores que participan en la jugada incluyendo al pasador y finalizador). Dicho de otro modo, en participar de algún modo en acciones del equipo que terminan en gol, pues el holandés suele jugar bastante más de espaldas que el ex del Leganés, quien se está convirtiendo en un auténtico 'killer'.