Así juega el Papu Gómez

Alejandro Darío 'Papu' Gómez (32) siempre fue un 'enganche'. Hasta que llegó a la máxima categoría del fútbol argentino, con un Arsenal de Sarandí que se ordenaba sobre el césped con un clásico y rígido 4-4-2, lo que le obligó a aprender a actuar tanto de mediocentro, como de extremo por ambas o de segundo punta, acompañando a un delantero referencia.

El Papu no es Banega, un organizador puro y duro. Si acaba llegando, es porque no existe otro Banega, porque supone una excelente oportunidad de mercado, al estar peleado con su técnico y no querer la DEA que vaya a un rival de la Serie A, y porque lo que le falta al Sevilla FC de Julen Lopetegui, sobre todo, es inventiva y verticalidad. Si no es a través de Suso, el cuadro de Lopetegui tiene muchos problemas para batir líneas mediante pases filtrados, asociaciones o desborde, y de todo va sobrado el internacional argentino.

Aun siendo el mediapunta del 3-4-1-2 (ó 3-4-2-1) de Gasperini, Papu suele caer a la izquierda para contatar con el balón y tener así un campo de visión más amplio. A priori, en el Sevilla FC de Lopetegui podría actuar como interior o extremo izquierdo, en el 4-3-3; o mediapunta, en un 4-2-3-1, con Fernando y Jordán o Rakitic en paralelo.

Suele situarse entre líneas para recibir y girarse:

Visión, agilidad y técnica para poner la pelota a la espalda de los centrales:

Antes de recibir, ya sabe qué va a hacer para sacudirse la presión del rival:

Maneja bien ambas piernas y tiene buen golpeo, tanto en movimiento como a balón parado:

Sin balón, ha aprendido a ser un jugador comprometido, que ayuda a que la salida del rival no sea limpia: