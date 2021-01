Sevilla FC-Cádiz: No guarden el cincel, hay que seguir picando piedra

Los resultados están ahí. Con un partido menos, el Sevilla FC de Lopetegui tiene los mismos puntos que el Villarreal, cuarto clasificado, y está vivo tanto en Champions como en Copa del Rey, en ambos casos entre los 16 mejores. Pero la lógica alegría que infunden las victorias no acaba de iluminar el gesto torcido de un sevillismo que dibuja una mueca de desaprobación en su rostro al contemplar el juego de los suyos. Probablemente, fruto en cierta medida de esa ambición de la que tanto hablan desde el propio club de Nervión. Pero vayamos por partes.

El Sevilla FC de Lopetegui, el mismo que hace sólo unos meses levantó la sexta Europa League para regocijo de toda su gente, sigue siendo un equipo competitivo, duro de pelar, de esos que pocos rivales quieren tener enfrente. Pero poco a poco, estos adversarios han encontrado la forma de hacerle daño. A sabiendas de que Monchi no encontró en el pasado mercado un relevo de Banega (Rakitic ya está claro que no lo es), a los contrarios les basta con presionar arriba para demostrar las dificultades sevillistas en la salida de balón y buscan tapar las bandas para anular su principal y casi única vía ofensiva.

Se echa en falta más juego por dentro -ahí Suso ha demostrado que puede enarbolar la bandera- y tampoco parece que el equipo tenga la solidez de antaño, la que le permitía sostener con solvencia resultados exiguos, merced a esa tendencia a no cerrar los partidos que va en el ADN del vasco. Pero dicho todo esto, gana mucho más de lo que pierde. Y de eso va este deporte.

A falta de un juego que enamore, el Sevilla tiene, además de un entrenador que ha tapado muchas bocas, un portero milagroso (Bono), dos de los mejores centrales de Europa (Koundé y Diego Carlos), un mediocentro de cierre que conoce el oficio como pocos (Fernando) y un delantero en plena racha (En-Nesyri). Eso también es fútbol. Y no es poco. Y eso que su gran capitán y principal martillo pilón (Navas) está de capa caída por la acumulación de esfuerzos y al incombustible Ocampos ya no se le caen los goles de los bolsillos.

Todos ellos son insustituibles en un conjunto en el que se recita el once de carrerilla, en el que también tienen cabida Acuña, Jordán, Rakitic y el mencionado Suso. Y eso en cierto modo es un peligro, pues la segunda unidad está cada vez más lejos. Es el caso de Sergi Gómez, que este sábado vivirá una nueva prueba de fuego ante un Cádiz que acude al Pizjuán como el sexto mejor visitante de LaLiga y con el ex sevillista Negredo como amenaza, al seguir Diego Carlos de baja por su positivo por coronavirus.

Por lo demás, el once será idéntico, o casi, al de siempre. Las únicas variantes pueden estar en la sala de máquinas, donde podría tener cabida Óliver Torres para buscar mayor fluidez en el juego, pues tampoco está el lesionado Óscar Rodríguez, en la enfermería junto a Escudero y Vaclik.

Pero más allá de los mimbres, el Sevilla FC es consciente de que tendrá de nuevo que picar piedra, como suele destacar últimamente su técnico. Obviamente, es favorito y la victoria ante un recién ascendido es innegociable para seguir arriba. Pero sólo los más osados esperan una tarde plácida en Nervión. Ante un Cádiz que no tiene reparos en entregar el balón por completo a su rival y encerrarse en busca de una contra, habrá que tirar de paciencia, menear el árbol y no descuidarse atrás. Y por qué no, encomendarse a la mayor calidad de sus individualidades para seguir sumando de tres en tres. Todo ello, junto a la intensidad, la presión y la solidaridad del bloque, clásicas armas de un conjunto que pese a los problemas ofensivos que muestra, sólo se ha quedado sin marcar en 4 de las 18 jornadas que lleva disputadas.

Por su parte, en las filas cadistas, con el también ex sevillista Cala liderado su zaga, Álvaro Cervera recupera a Fali, básico en su centro del campo en tareas defensivas, y al otrora lesionado Marcos Mauro, que no partirá a priori en el once, siendo bajas el lateral Akapo, los centrocampistas José Mari y Augusto Fernández, todos ellos lesionados; y el lateral izquierdo Espino, convaleciente por la covid 19.

Más allá de los nombres, el plan de los cadistas también está claro. En la Tacita no importan tanto las sensaciones y sí la buena marcha del equipo en su regreso a la elite. En Nervión, en cambio, se pide más. Pero Lopetegui, mientras tanto, no guarda el martillo ni el cincel: hay que seguir picando piedra.

Alineaciones probables:

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Sergi Gómez, Koundé, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres; Suso, Ocampos y En-Nesyri.

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Jairo; Fali, Jonsson, Álex Fernández, Perea; Lozano y Negredo.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora y TV: 16.15 (Movistar LaLiga).