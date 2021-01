"Espero que Odegaard no sea una vergüenza, como Denis Suárez"

El Sevilla FC apura los últimos días del mercado de enero con un objetivo claro y ya tiene encarrilada la llegada del 'Papu' Gómez. Con el argentino, Monchi espera dotar a Lopetegui de ese futbolista desequilibrante que haga jugar al equipo entre líneas, función para la que también pensó en Martin Odegaard, si bien el Real Madrid ha desechado la posibilidad de reforzar a un posible rival directo en LaLiga y ha preferido enviarlo fuera, concretamente a la Premier League.

Se espera que en las próximas horas se concrete la cesión del noruego a un Arsenal que navega en la mitad de la tabla y que este sábado ha caído por la mínima en la cuarta ronda de la FA Cup frente al Southampton. Tras dicho encuentro, su entrenador, Mikel Arteta, confirmó las negociaciones con el Madrid y admitió que espera novedades en breve: "Obviamente hemos jugado hoy y desde la pasada noche no tengo noticias. Probablemente recibiré algunas llamadas telefónicas hoy y veré dónde estamos con la negociación".

El preparador vasco es uno de los grandes valedores de la llegada de Odegaard, consiguiendo de ese modo 'birlárselo' al Sevilla FC. Pero en el entorno de los 'Gunners' no todos tienen la misma fe en el ex jugador de la Real Sociedad. Es el caso de Alan Smith, histórico delantero del Arsenal en los años 80 y 90, que no ha dudado en atizar al internacional noruego sin haberse concretado aún su llegada al club londinense.

"Espero que no sea una vergüenza como Denis Suárez. Ha tenido problemas en el Real Madrid y lo último que quiere el Arsenal es meter a alguien que no pueda ofrecer nada. Pienso en Denis, que llegó al club sin estar preparado físicamente y luego se lesionó. Al final fue un poco vergonzoso, así que espero que hagan su trabajo con Odegaard", señaló en declaraciones a 'SuperSport', donde añadió: "No tengo esperanzas de que juegue muchos partidos, quizá entre y salga. Se esperaba mucho de él cuando fue al Real Madrid. Sucede a menudo que esas expectativas no se materializan. Pero el Arsenal tiene una mano atada a la espalda porque no puede gastar mucho dinero y tiene que ser creativo con las cesiones. Aunque Ceballos lo ha hecho bien".