En-Nesyri: "Me quedo en el Sevilla, no voy a ningún lado, quiero estar aquí" Lince.

Youssef En-Nesyri ha sido el hombre del partido en el Sevilla FC-Cádiz. Como hiciera ante la Real Sociedad, el delantero marroquí firmó un 'hat-trick', el segundo con la elástica nervionense, para dar el triunfo al equipo.

"Estoy muy contento por el 'hat-trick' y por el trabajo de los jugadores y del staff, vamos a seguir trabajando y metiendo goles, vamos salvando puntos y así hasta el final", ha dicho el '15' en los micrófonos de Movistar+.

En cuanto a su segundo gol, que vino por una falta que provocó él mismo y en la que se hizo daño en un ojo, el marroquí reconoció que marcó sin ver bien: "La verdad que tenía un problema en el ojo, pero cuando sabía que la jugada era para mí me dio igual hacerla viendo con un ojo, así que marqué viendo con un ojo".

Por último, el marroquí dejó claro que seguirá en Nervión y que no se marcha en enero: "No ha cambiado nada, todo esto viene con el trabajo y la concentración. Ahora vamos a por más, por ahora me quedo en el Sevilla, no voy a ningún lado, quiero acabar el año aquí, es un gran club y quiero estar aquí".