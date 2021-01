De Lucho González al Papu Gómez

No es la primera vez que Monchi intenta un fichaje similar al de Alejandro 'Papu' Gómez, quien cumplirá 33 años en febrero, aprovechando una oportunidad de mercado para tapar algún agujero, estando ya el presupuesto de la temporada bastante ajustado.

Es más, en 2015 el director general deportivo del Sevilla FC intentó la contratación de un futbolista aún mayor que el mediapunta del Atalanta, pues Luis Óscar 'Lucho' González tenía tal día como hoy 34 años. Y, como con el Papu, primero alcanzó un acuerdo con el futbolista, que entonces andaba peleado con el Al-Rayyan, y trató posteriormente de sacarlo de Catar para añadir un 'cerebro' a un centro del campo en que estaban únicamente Krychowiak, Iborra y Banega, pues M'Bia se había marchado a la CAN y al rosarino, tras mucho tiempo sin contar en el Valencia, le estaba costando arrancar.

La idea era la de firmarle a Lucho seis meses y, dependiendo de su nivel, hacerle un contrato más amplio ya en verano. Entonces, muchos aficionados sevillistas se llevaban las manos a la cabeza, por la edad de un futbolista que... sigue jugando, a sus 40 años, en la Primera división brasileña. En concreto, en el Club Athletico Paranaense.

"Lamentablemente, las novedades son malas. Lucho no irá a Sevilla. No nos hemos podido poner de acuerdo en la condiciones económicas con Al Rayyan. Le deben mucho dinero y las garantías de pago al jugador no era buenas. Realmente, lo lamento muchísimo", dijo el agente de Lucho, quien finalmente no arribó a Nervión. Ni él, ni nadie.

Lo que dijo Monchi

"Lucho era una opción que hablándolo con el cuerpo técnico, nos parecía que podía aportarnos algo distinto a lo que tenemos en la plantilla, pero había esa condición que era que él rescindiera contrato con su actual club. Finalmente, Lucho no ha llegado a un acuerdo de rescisión de contrato y nosotros no podemos hacer nada. Era un tema entre el jugador y el club. Yo agradezco tanto al futbolista como a su agente el poder ser una opción para el Sevilla, pero Lucho está descartado. Es un problema entre él y su club, nosotros no podemos hacer nada", explicó Monchi, quien cerró aquel enero sin firmar a nadie, pero que vio cómo Banega empezaba a coger al fin ritmo.

¿Pasará lo mismo con el Papu? La situación es muy parecida, aunque esta vez, más que del jugador, depende del propio Sevilla, de que llegue o se acerque a lo que el Atalanta pide. En ello andan.