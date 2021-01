Normal que Julen Lopetegui no ocultase su 'mosqueo' con las noticias que llegaban desde Inglaterra y al ser preguntado por si veía a Youssef En-Nesyri marchándose en este mercado de enero a un West Ham dispuesto a llenar de millones de euros el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico del Sevilla FC cerró la puerta de manera brusca y sonora. El delantero marroquí no se toca. En el club han sabido arroparle en sus momentos de dudas y ahora se niegan a renunciar de su excelente momento goleador, que le lleva a monopolizar la producción anotadora de los nervionenses.



"En-Nesyri tiene una edad fantástica para seguir creciendo y mejorando y está en el lugar ideal para él", espetó Lopetegui en la rueda de prensa posterior a la victoria por 3-0 contra el Cádiz, con otro triplete del africano, el segundo seguido en Nervión tras el que le hizo a la Real Sociedad (3-2) hace dos semanas.



Además, el jugador no se quiere ir. Dejó claro que seguirá en el Sevilla FC y que no se marchará en enero, ni a Londres ni a ningún otro sitio. "No ha cambiado nada, todo esto viene con el trabajo y con la concentración. Ahora vamos a por más. Por ahora me quedo en el Sevilla, no voy a ningún lado, quiero acabar el año aquí. Es un gran club y quiero estar aquí", señaló en zona mixta un En-Nesyri que cerró la puerta del mercado invenal pero dejó entreabierta la del próximo verano... por lo que pueda pasar.



Es evidente que, si los 'Hammers' o cualquier otro club pudiente de Europa llega con cerca de 40 millones de euros el próximo verano, será difícil volver a darle con la puerta en las narices. Sería multiplicar por dos el precio que el Sevilla FC pagó por él al Leganés (su cláusula) en sólo un año y medio. No obstante, las preguntas de 'cuánto vale ahora mismo' o de 'cuánto valdrá en verano si sigue a este nivel' no inquietan lo más mínimo a los rectores blanquirrojos, que se centan en unos números muy concretos. Estas son las verdaderas cifras del caso 'En-Nesyri':





9,8: partidazo descomunal ante el Cádiz

12: Pichichi de LaLiga en solitario

Máximos goleadores en equipos de Primera en esta temporada:

16 En Nesyri (12 en Liga)

15 Benzema (10 en Liga)

14 Messi (11 en Liga) — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 23, 2021

46,15%: el jugador más determinante de Europa

#DATO TREMENDO. Youssef En-Nesyri supera a Robert Lewandowski (44,9% de los goles del Bayern) y se convierte en el jugador con MAYOR % de goles anotados para su equipo en las CINCO grandes Ligas de Europa con 10+ tantos anotados (46,15%). — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) January 23, 2021

12: Mejor registro de un jugador sevillista en la primera vuelta

2 tripletes en una misma campaña

Últimos jugadores con dos tripletes con el Sevilla en una Liga:

Antoniet en 1958-59

Baptista en 2003-04

Negredo en 2012-13

Ben Yedder en 2018-19

En Nesyri en 2020-21 — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 23, 2021

78 años después, dos 'hat-tricks' seguidos

En-Nesyri jugó los 90 minutos ante el Cádiz een el juego del Sevilla FC, de una manera que difícilmente podría ser más decisiva., cuatro de ellas fueron a portería y tres besaron las redes de la portería gaditana. Y no fueron cuatro porque su gran definición en elfue anulada por un, de esos milimétricos.No obstante, no sólo jugó para el lucimiento personal. Bajó balones en largo, se ofreció en corto para desatascar la salida,cayendo a banda...claras con sendosque, Idrissi primero y Jesús Navas después, no acertaron a materializar pese a tener todo a su favor. Así, el portal estadístico SofaScore le otorgóCon los tres que le hizo al Cádiz, ya son 12 tantos lo que suma en LaLiga y se sitúa como líder en solitario de la clasificación del, a la espera de lo que hagan en la jornada de este domingo el colchoneroy el culé Lionel, que tienen 11 cada uno. Atrás quedan Benzema (Real Madrid) y Gerard Moreno, con 10 dianas.Además de los 12 en Liga, En-Nesyri otrospara un total de, que le sitúan como elde todos los equipos españoles, según apunta el periodista Pedro Martín en su cuenta de estadísticas @Pedritonumeros.Youssef En-Nesyri es el jugador más determinante de Primera división. Es el futbolista que ha anotado elen LaLiga 20/21. Suma ocho de los últimos 10 tantos de su equipo y ha marcado un total detantos de los hispalenses, es decir unY lo que es mejor, según los datos de Fran Martínez en @LaLigaenDirecto, En-Nesyri supera a, con un 44,9 por ciento de los goles del Bayern de Múnich, y se convierte en el jugador con mayor porcentaje de goles anotados para su equipo en lasLos 12 tantos que presenta En-Nesyri al cabo de 19 partidos de LaLiga es la mejor cifra de la historia del Sevillaen el ecuador de una temporada de Primera división. Sólo se atreven a plantarle cara el brasileño, que también acabó con 12 la primera vuelta de la temporada 07/08, y el colombiano, con 11 en la 14/15. Nadie más ha sido capaz de superar la decena.En-Nesyri ha engrosado en el quinto jugador de toda la historia del Sevilla FC en sumar dos 'hat-trick' en la misma temporada. En los últimos 62 años, sólo lo consiguieron cuatro:(58/59), Julio(03/04), Álvaro(12/13) y Wissan(18/19).El marroquí, que se llevó el balón firmado en los dos últimos partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante Real Sociedad y Cádiz, se convierte en eldel Sevilla FC que anota dos tripletes en dos jornadas consecutivas como local en Primea división. Del primero han pasado ya la friolera de 78 años: lo logró en, más conocido como Campanal I.