El sevillista Lara sufre con un Dépor que hace historia... negativa

A sus 20 años, José Alonso Lara vive su primera experiencia lejos de casa. El canterano del Sevilla FC, una de las más firmes promesas de las últimas generaciones criadas en la carretera de Utrera, hizo las maletas tras acabar la temporada para marcharse cedido al Deportivo de La Coruña. De la explosión de júbilo que supuso formar parte de la expedición que Lopetegui se llevó a tierras alemanas para conquistar la sexta Europa League, a la tensión lógica que se respira en un histórico caído en desgracia.

Tras debutar con el primer equipo nervionense de la mano de Caparrós en la última jornada de la 17/18, el extremo hispalense aterrizó en la capital coruñesa tras dejar atrás el pequeño calvario de lesiones que sufrió en sus últimas campañas con el filial (en la 19/20 firmó, pese a todo, tres goles y 4 asistencias en 19 partidos). Llegó como uno de los refuerzos que debe devolver al Deportivo al fútbol profesional, para jugar de nuevo en Segunda B pero con unas miras mucho más competitivas. Pero aunque a nivel personal está gozando de la continuidad que buscaba (ha disputado 11 encuentros entre Liga y Copa, ocho de ellos como titular), la complicada situación del equipo no acompaña.

A día de hoy, el otrora 'Súper Dépor' firma la peor clasificación de toda su historia, después de sumar dos puntos de los últimos 15 posibles merced a los empates ante Salamanca y Pontevedra y las derrotas ante Celta B, Zamora y Compostela, la segunda seguida en Riazor. Con ello, el cuadro gallego ocupa el sexto lugar de la clasificación actual (contando los dos subgrupos del grupo I: el A y el B), siendo su peor clasificación hasta la fecha el cuarto puesto que llegó a ocupar en la 74/75 en Tercera división, que entonces equivalía a lo que hoy es Segunda B.

Con una plantilla plagada de jugadores con experiencia en Primera, el Depor no encuentra el camino y hace dos jornadas fue destituido Fernando Vázquez, si bien con Rubén de la Barrera la situación no ha mejorado. Las críticas, obviamente, son feroces. Y el joven Lara, sin ser el más señalado, tampoco se libra, pues entienden que no está ofreciendo todo lo que se esperaba de él, aunque a comienzos de curso hizo un valioso gol que brindó tres puntos ante el Coruxo y también en Copa fue decisivo con una asistencia para eliminar a El Ejido 2012.