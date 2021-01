Castro: "La llegada del Papu al Sevilla genera ilusión para lo que queda temporada"

Pasadas las 12:30 horas de este martes, el fichaje del Papu Gómez sigue sin ser oficial, a pesar de que el jugador ya está viajando camino a la capital andaluza después de Atalanta y Sevilla FC dejasen todo cerrado en la noche del lunes. No obstante, el presidente nervionense, José Castro, daba a entender al filo de la medianoche que la oficialidad era un mero trámite e incluso dio la bienvenida a Nervión al argentino.

"Papu Gómez nos viene muy bien para generar ilusión en lo que nos queda de temporada", manifestó con rotundidad Castro en los micrófonos de Onda Cero, donde se mostró más que optimista a pesar de confirmar que la operación no estaba cerrada aún al cien por cien. "Pero igual está cerrado antes de que terminéis el programa", puntualizó entre risas el mandamás sevillista, cuya predicción finalmente no se cumplió.

Castro no escondió que el Sevilla FC está en el mejor momento de su historia: "Es imposible encontrar una época en la historia de este club que sea mejor que ésta que estamos viviendo ahora, tanto económica como deportivamente" y se congratuló de formar parte de la elite del fútbol europeo.

En este sentido, rechazó la idea de Superliga que promueven el Real Madrid y el Barcelona. "Eso de la Superliga es algo que sólo interesa a dos y somos muchos más que dos", espetó, dejando más que clara su postura discordante con el proyecto de los sueños de Florentino Pérez.

En el plano estrictamente deportivo, el presidente se deshizo en elogios hacia su entrenador, Julen Lopetegui, a quien el club acaba de renovar hace sólo unas semanas. Y, en lo extradeportivo, repasó sus sensaciones en el 131 cumpleaños de la fundación del club un 25 de enero de 1890 (después de las investigaciones que corrigieron la fecha inicial que la situaba en el 14 de octubre de 1905).

"A mi padre no le gustaba el fútbol, fue mi tío el que me llevó de pequeño por primera vez al Sánchez Pizjuán a ver un partido contra el Sabadell. Mi primer autógrafo se lo pedí a un jugador argentino, Villalba", rememoró, antes de sentenciar que no tiene duda alguna sobre la verdadera fecha de fundación del club: "Al Sevilla FC lo fundaron los ingleses hace 131 años".