Se reabre una opción para la salida de Gnagnon en LaLiga

Con el fichaje del Papu Gómez, los últimos días del mercado invernal, que echará el telón en la medianoche del próximo lunes, aún pueden deparar novedades en el Sevilla FC en forma de salidas. Concretado también el traspaso de Carlos Fernández a la Real Sociedad por una cantidad superior a la invertida en el argentino, todas las miradas apuntan ahora al Mudo Vázquez, al que sus agentes mueven en Italia mientras se frena la opción del Parma, que llegó a estar muy cerca.

Pero aún hay otro nombre que puede protagonizar un nuevo movimiento nervionense en este mercado. Se trata de Joris Gnagnon, con quien Lopetegui no cuenta. ESTADIO ya contó cuál era el plan de Monchi con el francés, que llegó en el verano de 2018 a cambio de 13,5 millones de euros más 1,5 en variables y siempre ha estado en el ojo del huracán por sus problemas de peso.

Tras volver esta temporada de una cesión en su ex equipo, el Rennes, el central galo de 24 años fue inscrito a última hora por el Sevilla FC al no poder encontrarle Monchi una salida, aunque comenzó trabajando al margen del grupo para ponerse en forma y desde que se reintegró a la dinámica de la plantilla, aún con un visible sobrepeso, sólo ha jugado unos minutos en la primera eliminatoria copera frente al Ciudad de Lucena. Sin duda, un problema al que urge buscarle solución para que el producto no se devalúe aún más.

En este sentido, el pasado mes de diciembre se apuntó desde Turquía el interés del Besiktas, pero nada se ha avanzado en esa vía y ahora reaparece la opción del Cádiz, que ya intentó su cesión a comienzos de temporada. Entonces, la situación económica del club amarillo fue una de las causas que impidió el desembarco de Gnagon en el Carranza, pero quizás ahora el Sevilla FC estaría dispuesto a asumir una mayor parte de la ficha para tratar de buscarle una solución a este entuerto.

La posibilidad la apunta Diario de Cádiz, donde se informa de que el técnico cadista, Ávaro Cervera, le ha pedido al club apuntalar el eje de la zaga al encontrarle acomodo a Fali como mediocentro, lo que le deja con sólo tres centrales: Juan Cala, Marcos Mauro y Alcalá. Sin duda, las buenas relaciones de su presidente, Manuel Vizcaíno, con un Sevilla FC donde fue muchos años consejero podrían ayudar para que, esta vez sí, Gnagnon pueda vestir de amarillo.