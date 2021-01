Las cifras de la operación del Papu Gómez, con 'regalo' incluido a un equipo de la Serie C

Las cifras bailan según la fuente de donde provengan. Pero lo cierto es que Monchi ha conseguido reforzar la plantilla de Lopetegui con uno de los jugadores más destacados de la Serie A por mucho menos de lo que su club pedía inicialmente, aprovechando la insostenible situación del Papu Gómez en Bérgamo tras ser apartado del equipo por su entrenador, debido a una discusión entre ambos.

Valorado en 15 millones de euros por la web especializada Transfermarkt, el Atalanta comenzó reclamando en torno a 12 kilos por su traspaso, pero finalmente, el Sevilla FC pagará 7,5 millones, incluyendo dos de ellos en variables, si bien en Italia aseguran que esos bonus ligados tanto al rendimiento del jugador como del propio equipo subieron a última hora hasta los 3 kilos.

Todo ese dinero, sin embargo, no irá a parar a las arcas del Atalanta, que apretaba consciente de que no tendría que repartir el pastel. Y es que, del traspaso del Papu Gómez también ha estado muy pendiente el Catania, su primer equipo en Italia y actualmente en la Serie C.

El conjunto siciliano se hizo con el mediapunta argentino en 2010 al abonar 2,5 millones por su pase a San Lorenzo de Almagro y, después de anotar 18 goles y repartió 17 asistencias en 113 partidos, lo traspasó tres años después al Metalist Kharkiv por unos 6 kilos. Pero el club ucraniano sólo llegó a pagar la mitad de lo pactado y sólo una temporada después lo envió de nuevo a la Serie A, al Atalanta. Fue cuando el Catania levantó la voz y consiguió que el club bergamasco le concediera el 30% de una futura venta en la plusvalía de un traspaso superior a 3 millones, aproximadamente lo que había dejado de percibir.

Quizás en Catania ya no contasen con ese ingreso. Pero siete años después, el Papu les ha hecho un regalo que sin duda agradecerán. Así, la prensa transalpina calcula que el club siciliano recibirá un pellizco de 750.000 euros, resultante del porcentaje indicado sobre el fijo de 5,5 millones de euros que el Sevilla FC desembolsará inicialmente.

Por su parte, el jugador ha firmado un contrato con el club de Nervión hasta 2024, con un sueldo de 3 millones netos por temporada. El sevillismo ya arde en deseos de verlo sobre la hierba.