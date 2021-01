El mejor once de LaLiga según el Big Data: un sevillista y un bético presentes

En la mente de cada aficionado hay un once ideal. Pero finalizada la primera vuelta de LaLiga, la web especializada ProFootbalDB ha analizado las métricas de los diferentes futbolistas, teniendo en cuenta no sólo sus estadísticas personales, sino también la relevancia de sus acciones, para elaborar con todo ello el mejor once de estas primeras 19 jornadas según ese famoso Big Data que tan de modo está en el mundo del fútbol hoy día.

Así, una de las herramientas utilizadas por esta gran base de datos valora los rendimientos de los jugadores conjugando datos básicos y otras stats avanzadas, valorando asimismo su posición concreta sobre el terreno de juego, lo que ha motivado, por ejemplo, la sorprendente ausencia del sevillista Koundé, al jugar en el mismo perfil de la zaga que el colchonero Stefan Savic, uno de los cuatro jugadores del líder presentes, un Atlético de Madrid que es el gran protagonista de este once.

Sí aparece otro futbolista del Sevilla FC, así como uno del Betis. Puedes consultar el once completo en nuestra galería de imágenes.