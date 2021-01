Lopetegui, sobre la dificultad del Eibar en Ipurua, el posible debut del Papu y su encaje en el sistema, Bryan Gil, Diego Carlos...

El Sevilla FC disputó el pasado miércoles su partido oficial número 30 de la temporada con una brillante clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque el exigente calendario de la 20/21 hace que apenas tres días después afronte un nuevo compromiso. En esta ocasión, ante el Eibar en Ipurua.

Julen Lopetegui, entrenador nervionense, abordó esta cuestión y otras referentes a la actualidad sevillista, en la rueda de prensa previa al encuentro que ha concedido, que comenzó valorando el estadio de Diego Carlos: "Ha hecho el entrenamiento de hoy. Valoraremos la situación. En principio, está curado y lo tendremos en cuenta para tomar la decisión".

Eibar: "Nos enfrentamos a un muy buen equipo, no sólo en Ipurua. Siempre busca portería contraria, un equipo complicado que raya a un buen nivel. Tenemos que ir bien preparados, con la máxima ilusión, ambición y concentración de siempre. Son muy fuertes, nos ganaron el año y pasado y éste. Hacen muy bien las cosas con y sin balón. Debemos centrarnos en nuestra respuesta y hacer un gran partido".

El Eibar ha ganado dos veces al Sevilla de Lopetegui: "El reto es conseguir ganar en Ipurua y lograr los tres puntos. Enfrente, un rival que hace muy bien las cosas. Los partidos del pasado son el pasado. Es un partido nuevo. Juega 4-4-2, a veces 4-2-3-1, otras con tres hombres por dentro. Al margen de lo que elija, tiene unas caracterices marcadas y jugadores bien elegidos para ese concepto de juego. Muy buenos jugadores. Un estilo que tiene consolidado los conceptos. Y están en un buen momento".

Navas: "Va a viajar y decidiremos mañana. Tratamos de elegir lo mejor para cada partido".

¿Vestuario distraído tras la eliminatoria de Copa, fichaje del Papu€?: "Eso es un escenario que manejáis vosotros. Estamos ilusionados y con el poco tiempo que hay, ser capaces de hacerles frente. Son puntos importantes y tenemos la ilusión de conseguirlos. El resto, no nos interesa nada".

Bryan Gil y Pozo: "Están jugando y mucho. Han salido del Sevilla y teniendo minutos. Crecimiento importante. No tengo duda de que formarán parte del futuro del Sevilla y concretamente Bryan puede ser una referencia. Está defendiendo otra camiseta y mañana lo tendremos enfrente".

Papu: "Lleva dos entrenamientos. Ha llegado hace tres días y lógicamente lleva tiempo sin competir, pero esperamos y deseamos que coja la forma lo más rápido posible y pueda ayudarnos".

"Cuando decidamos que juegue de inicio, lo utilizaremos donde entendamos que pueda jugar. No es tan importante dónde y sí cómo pueda jugar. Se puede adaptar a diferentes exigencias y circunstancias".

"Ha entrenado y viajará con el equipo".

¿Un peligro tanto caramelo?: "Nos espera el Eibar e Ipurua. No hay otro horizonte. Todo lo demás es algo que no nos paramos a mirar hacia detrás. El rival nos hace centrarnos en la realidad que tenemos. Lo único que nos fortalece es el entrenamiento diario, una buena recuperación, y lo externo no está en nuestro control. No hay tiempo y ni nos ayuda".

Ante las lesiones, ¿habrá cambios en el once?: "Trataremos de recuperar lo antes posible; tenemos algunos lesionados, otros con problemas, otros que tengan que descansar. Buscaremos la mejor alineación dependiendo de varios factores, buscando lo mejor en cada momento".

Eibar, modelo a seguir: "Sí jugué bastantes partidos en Ipurua. Tienen un muy buen equipo, un gran entrenador, con una manera definida de cómo ejecutar el fútbol que quiere su entrenador. Eso hace que compitan en cada partido, sea cual sea el rival".

Rakitic: "Nadie viene a quitar o poner (en referencia al ´Papu). Todos vienen a ayudar y apartar, de ahí decidiremos en casa momento. Ivan, desde que ha llegado, lo que ha hecho es trabajar y está ayudando muchísimo. Estamos encantados con la aportación de todo el mundo y, por supuesto, con la de Ivan".

Vaclik y Escudero: "Han entrenado, pero no viajarán".