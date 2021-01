El Papu Gómez, obligado a bailar ante sus compañeros

El Papu Gómez se vio obligado a poner en práctica su baile (con el que celebra cada gol) delante de sus nuevos compañeros. Y es que la plantilla del Sevilla F.C. no perdona su tradicional novatada a los recién llegados.

De esta forma, el argentino se prestó a dar una 'máster class' de sus conocidos contoneos para diversión del resto de la plantilla, que no pudo contener las risas con el baile al son de aquello de "toda la banda, todo el estadio, y todo el mundo baila como el Papu".

Al jugador, no obstante, no sólo no se le veía incómodo, sino que pareció disfrutar de la broma con el baile sobre una silla en compañía del resto de componentes del plantel.