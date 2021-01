El posible once del Sevilla en Ipurua

Con la duda de si debe reservar o no a Navas, o de si Lopetegui le dará al fin descanso en el caso de que su lesión no haya sido grave, el once ante el Eibar debería ser más o menos el esperado, con variaciones en el centro del campo que podrían afectar a tres hombres y la posibilidad de que Diego Carlos entre si ha llegado bien de su convalecencia.

Ante el Eibar tocara tener paciencia, no dejar espacios y tratar de aprovechar las pocas oportunidades que ofrezca. Es uno de los equipos de la zona baja pero que más problemas ha puesto a los poderosos y, de hecho, ganó en el Sánchez Pizjuán en la primera vuelta.

Éste sería el posible once que Lopetegui saque en Ipurua.