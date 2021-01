Jordán: "Siempre somos un equipo jodido de ganar"

Joan Jordán, autor del segundo gol del Sevilla FC ante el Eibar, se mostró "muy feliz por el triunfo" del equipo en Ipurua: "Creo que a día de hoy sólo me centro en el colectivo, lógicamente mejorar en lo individual lo máximo posible".

Preguntado por la selección y las posibilidades de ir con la 'Roja' en un futuro próximo, prefirió tirar de humildad y apostar por seguir trabajando como sevillista. "Es algo que hoy día no controlo. Sí que es verdad que sería un sueño para mí. Son cosas por las que uno trabaja. Me debo al Sevilla FC y muero por este equipo. Siempre lo doy todo, me salgan las coas mejor o peor. Si algún día me dan la oportunidad (de ir con la 'Roja'), trataré de aprovecharla, pero ahora mismo sólo pienso en hacerlo lo mejor posible aquí".

Sobre su gol, ante su exequipo y en un estadio como Ipurua, dijo: "Muchos sentimientos encontrados aquí, pero feliz por el triunfo. Lo hablé en el confinamiento, que me encontraba más maduro y sabía que este año tenía que dar un paso más y creo que lo estoy dando".

Junto a ello, Jordán también tuvo palabras sobre el conjunto armero y las dificultades del Sevilla FC para sacar el triunfo: "Todo el mundo sabe a lo que juega el Eibar, que es un equipo súper reconocible. Estuve muy a gusto aquí y le estoy muy agradecido. Tienen el sello de Mendilibar, pero sufren a espalda de los defensas. Hemos tratado de jugar rápido por dentro. Conseguimos un triunfo importante y estoy, a la vez, feliz y triste por ellos. El sello de Mendilibar es innato para este club, es un equipo muy difícil. Sabíamos que cuando estuviéramos precisos le podíamos hacer daño a la espalda. Creo que ha sido un triunfo competido. Cuando estamos a este nivel creo que somos un equipo muy jodido. Creo que estamos con una sensación competitiva muy muy buena, pero te dan una hostia la semana que viene y te tumban eso, lo que vale es seguir jornada tras jornada. Tenemos ahora un tramo muy bonito, la Copa, la Champions... Ahora a recuperar, que vienen partidos importantes".

Preguntado por las aspiraciones del Sevilla FC y las opciones de luchar por LaLiga con los tres grandes, dijo: "Lo que tenemos claro es que vamos dando pasos importantes hacia nuestro objetivo. Queda mucha temporada, de todas formas. Cuando estamos a nuestro máximo nivel, siempre somos un equipo jodido de ganar. Intentamos jugar bien, pero no hemos hecho nada todavía. Llevamos buenos números, especialmente fuera de casa, pero vienen citas importantes, en las que tenemos depositada mucha ilusión".