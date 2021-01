Rakitic, el Betis y la respuesta de su mujer

Seis años después de su salida rumbo al FC Barcelona, Ivan Rakitic cumplió esta campaña su promesa de regresar al Sevilla FC. El croata se despidió entre lágrimas, después de haber levantado como capitán en Basilea la tercera Europa League, y durante su larga estancia en el club azulgrana no paró de lanzar guiños a su ex equipo y hablar sin tapujos de su sevillismo.



Mucho ha tenido que ver en su pasión tanto por el club nervionense como por la ciudad, más allá de lo meramente deportivo, la relación con su esposa, la sevillana Raquel Mauri, que también ha puesto de relieve el compromiso de su esposo con la entidad blanquirroja al ser cuestionada en las redes sociales por un hipotético, y a la vez harto improbable, fichaje de Rakitic por el eterno rival sevillista.



"Si tu marido intentara fichar por el Betis, ¿le convencerías o se lo prohibirías para que no lo hiciera?", le cuestionaban a la esposa del croata, tajante en una respuesta en la que destacaba igualmente el sevillismo de su familia, algo que sin duda también ha influido en Rakitic: "Mi marido es más sevillista que el escudo. Además mi abuelo (que en paz descanse), vendría y nos partiría el bastón en la espalda".



En lo estrictamente deportivo, a Rakitic se le pide más de lo que está ofreciendo en su regreso a Nervión, aunque hasta ahora ha sido una pieza importante para Lopetegui y ha participado en 27 de los 30 choques oficiales de esta temporada (sólo se perdió las tres primeras rondas de la Copa del Rey). La llegada del Papu Gómez, sin embargo, puede hacerle perder el sitio, aunque en la última cita copera ante el Valencia se reivindicó con un golazo, el cuarto en lo que va de temporada.