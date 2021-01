Vaclik y sus planes de futuro: "Me gustaría poder luchar en el campo por un contrato"

Con el fichaje de Marko Dmitrovic ya atado para la próxima temporada, tal y como desveló ESTADIO, el futuro de Tomas Vaclik pasa por una salida del Sevilla FC a la conclusión de la actual temporada, en la que acaba su contrato. Pero, aunque ya está escuchando ofertas, como también contó este diario, el meta checo no quiere despedirse del club de Nervión sin tener la oportunidad de reivindicarse sobre el césped y, al menos, hacerles ver a los técnicos que aún tiene condiciones para defender la portería sevillista.

Tras sufrir un hematoma óseo en la rodilla izquierda en el calentamiento del choque ante el Chelsea el pasado 2 de diciembre, Vaclik ya se entrena con el grupo, pero no entró en la lista para viajar a Eibar por falta de ritmo, como él mismo ha reconocido: "Me siento bien, no me duele la rodilla, pero claro que necesito entrenar y coger los automatismos. Intentamos simular los movimientos del portero, pero sigue siendo completamente diferente en el campo".

En este sentido, el ex del Basilea ha destacado en declaraciones recogidas por 'Ceská Televizie' lo duro que han sido estos casi dos meses apartado de los terrenos de juego. "Nunca había experimentado una pausa tan larga en mi carrera debido a una lesión, así que espero que con la llegada del nuevo año todo cambie y vuelva a ser positivo de nuevo. Honestamente, no me lo tomé con calma al principio, ni siquiera tenía ganas de ver fútbol. Sólo ahorré tiempo en cuanto a viajes. La rehabilitación y el entrenamiento individual consumen más tiempo que el régimen habitual, porque el programa de los lesionados está adaptado para que no ocupemos el lugar con los fisioterapeutas de los futbolistas sanos", explicó.

Hasta la fecha, Vaclik ha participado en cinco encuentros esta temporada, la mayoría de ellos por el positivo por coronavirus de Bono. Pero esta nueva lesión de rodilla no le ha permitido aprovechar dicha oportunidad como sí hizo el marroquí la pasada campaña, al arrebatarle la titularidad y convertirse en el héroe de la Europa League tras la lesión de Vaclik en el tramo final de LaLiga ante el Eibar. Pese a todo, el checo no se desespera y confía en volver a convencer a Lopetegui. Por eso, sólo pide al menos estar sano.

"Tengo claro que, al igual que con mi lesión, tengo que ser paciente y esperar mi oportunidad. Al final del verano, mi contrato termina en el Sevilla y me gustaría tener la oportunidad de luchar por su extensión en el campo. A toda mi familia le gusta estar aquí. El club, la ciudad y la vida en general es genial aquí, así que veremos qué planes tiene el club para mí", sentenció, aunque sus deseos de permanecer en la capital hispalense difícilmente podrán cumplirse más allá de junio.