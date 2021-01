Anuncian una ofensiva total del Manchester United por Koundé

Casi en cada partido que juega, Jules Koundé da una nueva lección de seguridad, solvencia, concentración defensiva, acierto en el pase, valentía para sumarse al ataque... No es una simple sensación, sino que son los datos los que le confirman como el mejor central de LaLiga. Por eso, a sus 22 años, nadie duda de que el próximo verano volverán a llamar grandes clubes a su puerta, después de que Monchi rechazara en el último mercado estival una oferta del Manchester City de 55 millones de euros, 30 más de lo que pagó el Sevilla FC sólo un año antes (20 kilos +5 en variables).

Ya el pasado mes de diciembre, el francés era incluido en una lista de cinco nombres que el Manchester United barajaba para reforzar el eje de su zaga en este mes de enero, junto a Pau Torres, Soyuncu (Leicester), Ozan Kabak (Schalke 04) y Ben White (Brighton). Pero, finalmente, los 'Diablos Rojos' sólo han concretado en este mercado el fichaje del joven extremo Amad Diallo, de sólo 18 años, por el que han pagado 21 kilos al Atalanta, y han aplazado al verano próximo su gran objetivo, que no es otro que encontrar un socio de garantías en la defensa para Harry Maguire.

Así, 'The Mirror' informa de que el objetivo número uno del club de Old Trafford no es otro que firmar a Koundé, por el que estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana con una oferta de 60 millones de libras (más de 72 kilos en euros). Una cifra que sin duda sí llevaría a los dirigentes nervionenses a meditar mucho la salida de un jugador cuya cláusula de rescisión supera los 80 millones.

El técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, ya quedó impresionado con las cualidades del francés en las semifinales de la Europa League la pasada campaña y, aunque también ha venido siguiendo de cerca a otro joven francés como Dayot Upamecano, del RB Leipzig, las últimas noticias colocan a éste muy cerca del Bayern de Múnich, según las propias palabras del director deportivo del club alemán, Hasan Salihamidzic. Por ello, los esfuerzos del técnico noruego pasan ahora por convencer a su club de la necesidad de reclutar al defensor sevillista, después de que el verano pasado ya se le escapase la posibilidad de firmar al joven Nathan Aké, por el que el Manchester City acabó pagando 45 millones el Bournemouth. Entonces, Solskjaer acabó asumiendo que no llegaría nadie para apuntalar la zaga, pero ni Lindelof, ni Eric Bailly ni Axel Tuanzebe le han convencido del todo a lo largo de esta temporada, de ahí que no pase del próximo verano la llegada de un central de garantías.

En este sentido, los medios ingleses también colocan al Manchester United en la carrera por hacerse con Sergio Ramos, lo que a su vez descartaría a Koundé. Pero al mismo tiempo, si el camero no continúa en el Real Madrid podría abrirse otra puerta para Koundé. De hecho, meses atrás ya se informó desde la capital del interés blanco por el ex del Girondins, al que el propio 'The Mirror' también coloca en la agenda de otros grandes como el Bayern o la Juventus. Y es que, viendo a Koundé en cada partido, no es extraño que su nombre esté sobre la mesa de los principales conjuntos de Europa. Y nadie duda de que alguno de ellos, o más de uno, llegará en verano al Pizjuán con una oferta que le podría convertir, de largo, en la mayor venta de la historia del Sevilla FC.