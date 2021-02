La explicación de Monchi a las últimas horas de mercado: Idrissi, Mudo, Koundé, En-Nesyri...

Monchi, director deportivo del Sevilla FC, ha analizado el mercado de enero en clave sevillista nada más concluir el mismo. El nombre propio en el epílogo ha sido Oussama Idrissi, quien se ha marchado cedido al Ajax de Amsterdam. Así explica Monchi lo que entiende como "la mejor decisión".

"Se ha hecho en los dos últimos tres días. Conversaciones entre jugador, cuerpo técnico y dirección deportiva y todos creíamos que la inversión fue importante y estamos convencidos de que será un jugador importante. Lo mejor era que tuviera los minutos que no tuvo por la pandemia, la lesión y que no ha tenido aquí. Pienso que es la decisión más correcta. Oussama lo reconocía. Viene de estar desde marzo a junio sin jugar, en junio se lesionó y ahora meterse en esa dinámica del equipo... Necesita minutos pero para tener minutos tiene que estar bien, pero nosotros no esperamos a nadie. La reflexión ha sido a tres bandas (dirección deportiva, cuerpo técnico y jugador) y hemos pensado que lo mero era que tuviera minutos", comentaba el director deportivo en Canal Sur Radio.

Por otro lado, Monchi también se ha referido a uno de los jugadores que ha negociado su salida este mercado y que finalmente se quedará en Sevilla. Se trata de Franco Vázquez, por quien Monchi ha confirmado que ha habido interés de clubes españoles en las últimas horas: "Franco cuenta para el míster. Ha habido ruido y su posibilidad de salir. Han sido mucho los equipos de Italia, Inglaterra y de España que han preguntado por él. Es distinto a lo que tenemos y él tampoco ha visto nada que le interesara. Soy un enamorado del juego de Franco y de un magnífico profesional".

Junto a ello, Monchi también se ha referido a otros nombres propios:

- En-Nesyri y la oferta del West Ham: "Lo que nos ofrecieron, no digo que fuera ridículo porque no lo era, pero no llenaba nuestra satisfacción deportivamente, la negociación duró un día. Fuimos tajantes y no hubo segunda oferta. Me gusta más el En-Nesyri del día del Eibar que el día de la Real. La evolución la veo en cómo presiona, cómo apoya al equipo defensivamente. Borja Iglesias, por ejemplo, ha hecho un gol magnífico hoy y ha metido tres goles en dos partidos. Eso son rachas. En dos partidos lleva tres goles. Con Youssef me quedo con eso. Ha metido gol siempre, siempre. Desde en una Copa juvenil, hasta ahora".

- Koundé: "No hemos tenido ninguna oferta oficial por Koundé en este mercado".