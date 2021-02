Munir, "impaciente" por vestir su nueva camiseta: "No veo la hora"

"Acabo de oír las noticias. Quiero expresar mi gran alegría. Estoy orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho para cambiar mi situación y permitirme jugar con Marruecos. Estoy muy contento, muy impaciente y no veo la hora de volver a la selección". Con esas palabras, en un escueto vídeo difundido por beIN Sports, Munir El-Haddadi ha expresado su alegría por poder cumplir el que es uno de sus sueños como futbolista.

Al fin, la batalla legal que el futbolista del Sevilla FC mantiene desde hace meses con la FIFA para que se le permita jugar con la selección de Marruecos ha encontrando un desenlace feliz para sus intereses.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminó el pasado mes de noviembre que el atacante no podría jugar con el combinado norteafricano, rechazando el recurso presentado por el futbolista y la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) después de que en septiembre fuese convocado para jugar sendos amistosos ante Senegal y Congo y no le permitiesen ser alineado a última hora.

Pese a ello, el atacante del Sevilla FC y la FRMF no perdieron la esperanza y, finalmente, la FIFA dará su brazo a torcer tras una revisión de sus criterios de interpretación, no del texto del Estatuto del jugador en sí, con lo que no se aplicaría al caso concreto de Munir una norma desfavorable con carácter retroactivo.

Nacido en España de padres marroquíes, Munir jugó 10 minutos en 2014 con la selección absoluta de Vicente del Bosque, en un partido clasificatorio contra Macedonia. Pero ese no era ya el motivo que impedía al sevillista cambiar de selección, tras la última reforma de la normativa. Ahora, en cambio, el problema era que llegó a jugar tres partidos con la selección española sub 21 cuando en realidad ya había cumplido los 21 años. Pero, por fin, ese matiz ha sido revisado y en el próximo parón liguero, si Vahid Halilhodži? lo estima oportuno, podría acompañar a sus compañeros Bono y En-Nesyri.