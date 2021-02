Bryan Gil: se despeja la única duda sobre su futuro en Nervión

ESTADIO informó en la previa del partido contra el Eibar, en el que el Sevilla tendría enfrente a uno de sus proyectos de la cantera más interesantes, que en Nervión ya hay un plan trazado para Bryan Gil a tenor de su enorme rendimiento en Ipurua. Pasa, lógicamente, por incluirlo como miembro de pleno derecho del Sevilla 21/22 y de que tenga la oportunidad al mismo nivel que los demás de ganarse la confanza de Lopetegui.

Un plan que hasta los últimos días presentaba un matiz que suponía la única duda posible dentro de la hoja de ruta, por la evolución que pudiera tener de aquí a junio Oussama Idrissi y si la competencia en los costados podría ser un problema para Bryan, teniendo en cuenta que, a día de hoy, Ocampos y Suso están muy consolidados. Lógicamente, en verano cabe la posibilidad de que se produzca alguna circunstancia especial, como la venta del argentino si llegara una suculenta oferta, si bien en el contexto actual cabía la incógnita de que existiera o no ese hueco.

Sin embargo, la situación ha cambiado en el epílogo de mercado en favor del barbateño por la cesión del internacional marroquí al Ajax. Es cierto que no existe opción de compra y que el ex del AZ volverá tras el préstamo a Nervión, pero con la diferencia que la postura de Lopetegui es evidente con respecto a Idrissi y, aunque no se puede descartar nada a día de hoy, no encaja en sus planes.

No tenía previsto darle muchas más oportunidades y Lopetegui suele ser firme en este tipo de decisiones, por lo que la cesión se prevé como un paso previo a su salida definitiva de Nervión siempre y cuando el de Asteasu permaneza en el cargo, lo que a día de hoy parece garantizado. El objetivo es que recupere su mejor versión y se revalorice de cara a una venta en el periodo estival con la que, como mínimo, se recupere lo invertido.

Y es que ahora mismo Lopetegui tiene clara su preferencia por Bryan Gil y quiere que forme parte de su siguiente proyecto en Nervión. Ya en Ipurua lo buscó tras el partido y conversó unos minutos con él ,retirándose el gaditano al vestuario con una amplia sonrisa. La única duda ya está despejada, el canterano, salvo giro mayúsculo, tiene el sitio asegurado en el Sevilla 21/22.