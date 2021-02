Makaay: "Me pregunto si Idrissi jugará mucho en el Ajax"

Oussama Idrissi ha decidido salir del Sevilla FC en busca de minutos, pero no ha elegido, precisamente, un equipo en el que los vaya a tener asegurados, ni mucho menos.

No en vano, por ahora, al no haber llegado aún el Ajax con el Spartak de Moscú por Quincy Promes (tienen hasta el 25 de febrero, fecha hasta la que está abierto el mercado ruso), el internacional marroquí se las va a tener que ver no sólo con el otrora sevillista, sino también con un Dusan Tadic que, a sus 32 años, tiene los mejores números ofensivos del cuadro 'ajaccied': es su máximo anotador (10) y el segundo máximo asistente (7).

Es por ello, seguramente, por lo que Roy Makaay, buen conocer de LaLiga (jugó en el CD Tenerife y el Deportivo) y de la Eredivisie (salió del Vitesse y se retiró enel Feyennord) se pregunta "si Idrissi jugará mucho en el Ajax". "Aun saliendo Promes, los puestos quedarían igualmente doblados, por lo que la cuestión es si jugará mucho", ha dicho Makaay en una entrevista concedida a De Telegraaf, este martes.

Si lo consigue, desde luego, será una fantástica señal, pues el Ajax es un equipo de gran nivel, aun habiendo caído a la Europa League, donde se enfrentará a un hueso: el LOSC Lille.