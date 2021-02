¿Por qué no ha salido el Mudo en enero?

Con la llegada de febrero llegó el cierre del mercado invernal en Europa, siendo el Sevilla FC uno de los grandes animadores del mismo con la llegada del Papu Gómez y la venta de Carlos Fernández a la Real Sociedad por unos diez millones de euros. El movimiento más importante de la ventana de transferencias en España.

A última hora también salió en préstamo Idrissi, en busca de esos minutos que se le privan en el Sevilla FC. "No esperamos a nadie", dice al respecto un Monchi que reconoce que la pandemia y el hecho de llegar lesionado ha lastrado bastante al futbolista, en el que hay muchas ilusiones puestas.

No salió, en cambio, un Franco Vázquez que estaba en el mercado y al que no le faltaron 'novias'. Pese a tenerlo todo 'cerrado' con el Parma desde hace días, el argentino seguirá finalmente en el Sevilla FC hasta final de temporada, cuando acaba contrato. Pero, ¿por qué no salió Franco Vázquez.

'Cuenta' para Lopetegui

Monchi se encargó de dar una explicación a la situación del Mudo en los micrófonos de Canal Sur radio. "Franco cuenta para el míster", dijo el director deportivo sevillista al respecto, a pesar de que el protagonismo de Franco Vázquez hasta la fecha sea residual. Tan sólo 239 minutos repartidos a lo largo de 14 partidos; sólo ha sido titular en uno de ellos (la derrota ante el Chelsea por 0-4 en Champions) y por lo general suele jugar los mal llamados 'minutos de la basura'.

Pese a ello, no miente Monchi cuando dice que Lopetegui cuenta con él, a la vez que se declara un "enamorado" del juego del Mudo Vázquez. Tanto el de San Fernando como Julen entienden que se trata de un futbolista diferente, que puede dar una solución en muchos partidos, especialmente en esos minutos finales, y que su fichaje está ya más que amortizado en Nervión: "Es distinto a lo que tenemos". Es decir, el Mudo es un "magnífico profesional" que ha asumido su actual rol en el Sevilla FC, por lo que es más rentable mantenerlo unos meses más si su marcha no supone un beneficio económico.

El Mudo quiere salir libre... y a Italia

"Ha habido posibilidad de salir" reconocía Monchi haciendo justicia a la verdad. Como bien viene informando este diario, a Franco Vázquez no le han faltado 'novias', pero no siempre en la fórmula que le habría gustado. El objetivo de su nueva agencia, tal y como avanzó ED, era sacarlo en enero libre, algo que finalmente no ha podido ser. El Sevilla FC quería una contraprestación por su traspaso de entre 500.000 euros y un millón, amén de ahorrarse algo más de lo que le resta de ficha. Unas condiciones que no han convencido a Franco ni a sus interesados.

Su último gran contrato... y luego, a Argentina

Volver a Argentina está en la cabeza de Franco Vázquez, pero no todavía. Entiende que aún tiene cuerda para seguir compitiendo en Europa. Tentado por el fútbol de su país, lo ha apostado todo por un retorno al Calcio italiano. Este enero, sin ir más lejos, ha rechazado intereses de clubes de nivel como el Benfica al entender que la portuguesa era una liga menor.

En verano, y con prima de fichaje

Varios clubes de LaLiga han preguntado por él, entre ellos el Cádiz y el Elche. Sin embargo, ni las condiciones han cuadrado al Sevilla FC ni a Franco Vázquez. Su objetivo es negociar como agente libre y con una prima de fichaje que le asegure un jugoso último contrato. "El tampoco ha visto nada que le interesara". Tanto él como su esposa están felices en en Sevilla, por lo que tampoco tienen ningún interés en acelerar su adiós si no hay una razón deportiva o económica de peso.