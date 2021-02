La triple vía de un preciso Papu en su debut con el Sevilla

El esperado debut de Papu Gómez dejó buen sabor de boca. Un aperitivo que apunta buenas maneras de cara a los platos fuertes. Fue titular. Muy bien tiene que verlo Lopetegui para meterlo en el once recién llegado. Y estuvo bien, aprobado, no desentonó. Falto de ritmo, pero no fuera de forma. Rapidito, con la esperada calidad en el golpeo y con la polivalencia que le permite abrir una triple vía en el centro del campo. Empezó por la izquierda, se movió por la derecha y acabó por el centro.

Le queda camino por recorrer. Tendrá que mejorar su condición física, lógico, para subirse a un Sevilla que es un tren de alta velocidad que rueda y toca el balón, en algunas fases, a un ritmo endiablado. Y tendrá que conjuntarse a base de entrenamientos y partidos con sus compañeros. Pero ha dejado datos en sus primeros minutos como sevillista que apuntan al crack que lleva en tan pocos centímetros.

Según apunta @OptaJose, en los primeros 45 minutos del Papu Gómez con el Sevilla, ha generado 2 ocasiones de gol, el que más junto con Ivan Rakitic. Ha completado 19 de 20 pases, un 95% de precisión. Ha ganado 11 duelos, el que más en el primer tiempo. Y ha completado 14 pérdidas, el segundo que más tras Lucas Ocampos, 16.



A punto de provocar un penalti

Además, el Papu estuvo apunto de provocar un penalti en una jugada en la que el balón impactó en la mano de un defensor del Almería dentro del área tras un buen regate, pero Estrada Fernández entendió que el esférico también había tocado en la mano de Papu y señaló falta en contra del Sevilla.

Su aportación a balón parado puede ser interesante también. En la segunda mitad, lanzó un córner con precisión desde la banda derecha a la cabeza de Koundé, que remató al larguero. El rechace posterior se le fue al lateral de la red en un remate de media chilena a De Jong. Ya en el primer tiempo lanzó bien los saques de esquina por su banda mientras estuvo por la izquierda (fue Rakitic quien golpeó cuando cambió de banda).

Por el centro se mueve bien entre líneas y transmite siempre sensación de peligro. Asistió en los primeros cuarenta y cinco minutos a Ocampos un balón por dentro que controló bien el argentino dándose la vuelta. El balón suelto en el área lo golpeó De Jong al cuerpo de Fernando, que salió bien para tapar puerta.



Buenas sensaciones, en definitiva. Buenos primeros datos del argentino y muchas esperanzas puestas en un futbolista, se le ve de lejos, diferente.