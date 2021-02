El Ajax se tira de los pelos: Idrissi, por delante de su fichaje estrella

Sin oportunidades a las órdenes de Lopetegui, Oussama Idrissi solicitó al Sevilla FC una salida para buscar esa necesaria continuidad que le permita recuperar su mejor nivel, concretándose en el último día del mercado invernal su cesión sin opción de compra al Ajax.

Desde Holanda, sin embargo, algunos se preguntan si el extremo marroquí será capaz de tener ganarse en su regreso a la Eredivisie los minutos que no tenía en Nervión, como dejó patente el ex delantero Roy Makaay, pues en su puesto, el técnico Erik ten Hag cuenta con Tadic y aún debe oficializarse la vuelta al CSKA de Moscú del ex sevillista Promes, al que sobre el papel debe sustituir.

Sea como fuere, lo que sí es seguro ya es que Idrissi tendrá la oportunidad de reivindicarse también en el escaparate de la Europa League, tras haber jugado la Fase de Grupos de la Champions con el Sevilla FC. Y es que, aunque pareciera obvio que el Ajax lo inscribiría como nuevo fichaje (se permiten tres cambios en la lista UEFA), en realidad no lo es tanto, pues el club de Ámsterdam ha dejado fuera a su refuerzo estrella, en un inexplicable error del que se ha salvado Idrissi.

"Es cierto que Haller no está en la lista de la Europa League. Estamos trabajando con la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Fútbol) y la UEFA para averiguar dónde está el error", han reconocido desde el club al medio holandés 'NU.nl'.

No se sabe muy bien, por tanto, a quien corresponde el fallo. Si es de la UEFA, lógicamente, no habrá problemas para que la situación se arregle, pero si ha sido un descuido del propio Ajax, Ten Hag no podrá contar con el fichaje más caro de la historia del club (22,5 millones de euros), que suma dos goles y cuatro asistencias desde que aterrizó procedente del West Ham.

La fecha tope es el 18 de febrero, día en el que el conjunto holandés visitará al Lille en la ida de los dieciseisavos de final. Por suerte, Idrissi se ha librado de este grave error de su nuevo club y, mientras llega la cita europea, sólo espera poder debutar ya este domingo en casa ante el Utrecht.