El emotivo regreso de Aleix Vidal a Almería con guiño incluido: "Nos volveremos a encontrar"

Sin duda podemos afirmar que Aleix Vidal ha vivido su mejor semana desde su vuelta al Sevilla FC el verano pasado. El lateral derecho, que en un principio no contaba para Julen Lopetegui, ha trabajado en silencio, entrenamiento a entrenamiento, esperando que le llegara la oportunidad.

Y cuando le ha llegado no la ha desaprovechado. Aleix Vidal ha ido a más en cada ocasión en que Lopetegui le ha ido metiendo en el terreno de juego hasta llegar a ahora. El pasado fin de semana volvía a sustituir a un Jesús Navas renqueante en el descanso y se vistió de asistente para Jordán en el segundo gol del Sevilla.

Este martes, Aleix Vidal regresaba a la que fue su casa, donde explotó como jugador en un Almería por entonces en Primera división. El catalán sabía que era otra reválida de 90 minutos y volvió a dar la cara. Un regreso muy especial y emotivo para el sevillista, al que puso la guinda con otra buena actuación y el pase a semifinales de Copa.

Eso sí, Aleix espera que el destino vuelva a cruzar al Almería en su camino muy pronto. "Si para mí es especial venir a Almería, imagínate ya para jugar cuando hacía mucho tiempo que no lo hacía. De hecho, la última vez fue con el Sevilla precisamente. Tenía muchas ganar de venir y es una pena que no hubiera público. Seguramente que algún día antes de que me retire nos volveremos a encontrar y volveremos a disfrutar de los momentos tan maravillosos que viví aquí durante tres tantos", dijo tras el partido a los medios del club.