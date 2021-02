Un ex sevillista sin equipo encuentra destino en Croacia

Finalizado el mercado de enero, son muchos los jugadores que se han quedado sin equipo y, por tanto, son libres para poder fichar por otro conjunto en cualquier momento, siempre que el club en cuestión tenga fichas libres.

Entre ellos se encontraba Andrija Vukcevic, al que muchos sevillistas quizás no recordarán, si bien llegó como una joven promesa al Sevilla Atlético en el mercado invernal de la 15/16. Internacional sub 21 por Montenegro, el lateral zurdo venía de jugar, a sus 19 años, en un buen puñado de partidos en el primer equipo del Buducnost Podgorica. Pero en el filial nervionense tan sólo disputó 4 encuentros en la segunda mitad de dicha campaña.

Al curso siguiente, Vukcevic no pudo cambiar su suerte y en enero, sin haber jugado, se marchó cedido al San Fernando, también en Segunda B, con el que jugó 9 partidos. Ahí acabó su aventura en España, enrolándose luego en el Spartak Subotica de Serbia (2017 a 2019) y en el Waasland Beveren de Bélgica, con el que había rescindido su contrato en los últimos días del mercado tras año y medio en sus filas y 20 choques disputados.

Pero no ha tardado Vukcevic mucho tiempo en encontrar un nuevo destino. A sus 24 años, ha llegado a un acuerdo con el Rijeka croata, que fuese rival del Sevilla FC en la Europa League de 2015, para firmar un contrato hasta 2023 que debe formalizarse en las próximas horas, según informa el diario 'Novi List'. Su fichaje ha sido recomendado por el ex futbolista Radomir Dalovic, ex del conjunto croata, que marcha cuarto clasificado en su competición.