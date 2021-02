Rakitic: un parón en su mejor momento

Tampoco es que estuviese siendo ya el de antaño, pero sí puede decirse que Ivan Rakitic comenzaba a despejar últimamente las dudas y a ofrecer un rendimiento más cercano a lo que de un jugador de su nivel se espera.

Caualidad o no, pareció despertar con las noticias sobre la llegada de Alejandro 'Papu' Gómez y ante la posibilidad, por tanto, de que fuese el sacrificado por parte de Julen Lopetegui para dar entrada al nuevo fichaje en su once titular. Y tiene pinta de que eso va a ocurrir contra el Getafe CF, pero porque el ex del FC Barcelona, sancionado, no va a poder estar.

Ante el Valencia CF, Rakitic completó un gran encuentro que coronó con un gol de bandera, mientras que el Almería fue igualmente de los mejores. Los datos, además, estándo de su parte, pues el suizo-croata es el cuarto máximo goleador del conjunto blanquirrojo en lo que va de temporada, al haber logrado cuatro dianas y estando sólo por detrás de En-Nesyri (16), Ocampos (7) y De Jong (6).

Y, más allá de eso, queda claro, atendiendo al protagonismo de cada jugador del plantel del Sevilla FC, que se trata de un futbolista capital para el técnico vasco, quien sólo ha puesto más minutos sobre el capo a Bono, Diego Carlos, Koundé, Ocampos, Fernando y Navas. Es decir, que Rakitic es titularísimo, aun sin haber estado a su mejor nivel. Cuando lo coja...