Nada descentra a Lopetegui: "Ahora mismo sólo existe el Getafe"

Nada saca a Julen Lopetegui de su guion. Con la quinta marcha metida en LaLiga, en semifinales de la Copa del Rey, en octavos de la Champions€ Al técnico vasco sólo le preocupa el siguiente compromiso del Sevilla FC y siempre advierte de la dificultad del mismo. En este caso, no se fía un pelo de un Getafe que esta temporada no se ha asomado aún a la lucha por Europa, pero que todos saben a qué juega con Bordalás al mando.

"Espero un partido muy complicado, complejo y duro ante un muy buen equipo que además ha mejorado su plantilla en enero de forma considerable, y ya tenía una plantilla para competir por Europa. Espero un partido durísimo y muy exigente, como son todos los partidos ante el Getafe de Bordalás, que además está en una buena línea fuera de casa. Su derrota en Bilbao creo que fue un accidente y espero un partido muy complejo para nosotros para el que nos tenemos que preparar bien", ha explicado Lopetegui en la rueda de prensa previa al choque ante los azulones, donde insistió en sus elogios a su rival de este sábado: "Es un equipo que compite de forma fantástica de la manera en que ellos entienden el fútbol, y además ha incorporado jugadores de un corte diferente como Kubo y Aleñá. El otro día jugó con línea de cinco atrás, cuando habitualmente lo hace con cuatro, por lo que debemos estar preparados para ambas alternativas, pero lo haga de una forma u otra, es un equipo muy reconocible en todo lo que hace y tenemos que estar preparados".

Ni siquiera el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, cuyo resultado no se conocía aún, restaba un àpice de concentración al ex seleccionador. "El que toque tocará y lo afrontaremos con la máxima ilusión, porque en lo que no depende de nosotros no gastamos energía", señalaba, al tiempo que insistía en no mirar más allá siempre del siguiente encuentro: "En el fútbol lo único que te tiene que ilusionar es el corto plazo, mirar más adelante no sirve absolutamente para nada. Pragmatismo al cien por cien porque es lo único que te ayuda en el fútbol profesional. Tenemos que mirar sólo al Getafe porque el rival nos lo va a exigir sin duda. Todo lo demás no existe ahora mismo, ni siquiera el sorteo, nada importa ahora, sólo el Getafe".

"La línea que tenemos que seguir es centrarnos al cien por cien, en cuerpo y alma, en el Getafe. A partir de ahí, todos son datos o contextos que pueden ser analizados desde fuera, pero sólo podemos centrarnos en dar nuestro mejor rendimiento y seguir ilusionándonos en cada partido. Llega la Liga, que es la competición madre de todas, y nos va a obligar a centrarnos al cien por cien mental y físicamente. Somos conscientes de la exigencia, todo lo demás no me preocupa, sinceramente, sino centrarnos en el siguiente objetivo y ahora el que toca es el Getafe y la Liga", insistió una y mil veces.

Tampoco al serle referida la eliminación del Betis en la Copa varió el discurso Lopetegui, que dio su 'receta' para conseguir que ningún integrante de su plantilla se distraiga: "Dándole la importancia al cien por cien, no al 97 o el 98 por ciento, y sin mirar para otro lado como a veces queréis que hagamos con vuestras preguntas. Yo no he descubierto nada, no hay otra manera de afrontar unas competiciones tan exigentes que no sea hacerlo al cien por cien".