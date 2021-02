Luis Fabiano podría regresar al fútbol... ¡tres años después de retirarse!

Luis Fabiano lleva retirado desde hace tres años. Dejó de pertenecer el 8 de febrero de 2018 a Vasco de Gama y, tras quedarse sin equipo, decidió retirarse. A sus 40 años, sin embargo, 'O Fabuloso' medita volver a los terrenos de juego, pues le ha llegado una propuesta.

El club en cuestión es el el Esporte Clube Sâo José, que milita actualmente en el Serie C, equivalente a la Segunda B española. El ex delantero del Sevilla FC ha sido relacionado con otros clubes de Sao Paulo, como el Inter de Limeira o el Ponte Preta, en el que se inició, pero desde que firmase seis tanto en 20 partidos con el Vasco de Gama no ha regresado por los terrenos de juego.