... Y a Shved le dio por romper

"El problema estaba en mí", ha indicado Maryan Shved (23) en una entrevista concedida a GVA, tras empezar a mostrar, al final, las cualidades que le llevaron en 2015 al Sevilla FC.



El extremo ucraciano tuvo ciertos problemas de adaptación y, para colmo, sufrió una rotura del ligamento cruzado que le dejó en blanco durante la temporada 16/17. Sí que dejí buenos detalles un año antes, con protagonismo en la Youth League, pero en Nervión abacaron mandándole de vuelta al Karpaty.



Recuperada la regularidad en su país, el Celtic de Glasgow pagó en enero de 2019 dos millones de euros para hacerse con sus servicios, si bien acabó siendo cedido al Malinas el pasado verano. Y es en Bélgica donde al fin parece estar explotando un Shved que ha dejado jugadas de calidad y que acumula cuatro tantos, además de una asistencia.



Ahora, es uno de los futbolistas de moda en la jupiler Pro League.





