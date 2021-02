Bordalás: "El entrenador del Sevilla FC me ha increpado; le he leído en los labios algo muy grave".

El enfrentamiento en la banda que mantuvieron Lopetegui y Bordalás, y que le costó la expulsión a ambos, continuó a la finalización. Ya que si bien el sevillista pasó página y pidió disculpas por lo acontecido, el técnico azulón sí fue más explícito.

"Los profesionales lo que menos deseamos es que haya lesiones importantes, y menos, una entrada que ha sido totalmente fortuita, y que incomprensiblemente cuando he ido a interesarme por el chico, pues todo está fuera de lugar. El entrenador del Sevilla me ha increpado, culpándome a mí. Me he sentido agredido obviamente, y me parece una falta de respeto enorme", declaró en M+LaLiga al acabar el choque.

Bordalás añadió que fue insultado por Lopetegui: "Le he leído en los labios algo muy grave y luego me ha increpado, haciéndome responsable. Dios me libre. Es lo que menos deseamos. He visto la jugada repetida y ha sido una entrada fortuita, ha llegado tarde Djené. Ha tocado balón, pero luego el árbitro, obviamente, lo ha visto y lo ha expulsado. Me he ido a interesar por el chico y lo que menos deseo es eso. De alguna manera, me han expulsado por culpa del entrenador rival, obviamente".

El alicantino afirmó sentirse "triste porque soy una persona que intento ayudar a mis compañeros. La verdad es que tengo una sensación mala, maltratado y expulsado injustamente".

Expulsión aparte, se quejó también de una acción puntual que les perjudicó. "No es ningún tipo de justificación, porque ya con un jugador menos pues todo estaba muy complicado. No necesita ese tipo de ayuda. Hay una falta previa a Jaime Mata en la acción previa al primer gol del Sevilla FC, pero bueno, con un jugador menos, el equipo ha perdido potencial y ante un equipazo era difícil mantener ese resultado. Creo que hemos hecho un gran primer tiempo. El segundo no se nos ha dado por esa acción de Djené en un balón que teníamos nosotros. Se ha confiado y cuando ha querido reaccionar se llevó el balón, pero fortuitamente cometió esa falta a Ocampos", explicó.

Respecto a Djené, señaló que: "Estaba abatido, es un chico muy noble. Es un chaval muy, muy noble. Estaba preocupado por Ocampos y por el equipo, que lo ha dejado en inferioridad".