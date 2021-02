Lopetegui: "Pido disculpas; el entrenador del Sevilla FC debe comportarse mejor".

Primera pregunta obligada al a finalización del encuentro para un Julen Lopetegui que atendió a los micrófonos de M+LaLiga, respondiendo acerca de la posible grave lesión de Ocampos: "Preocupados porque puede tener una lesión importante. Cuando ha salido así del campo, llorando, decía que podía tener algo grave. Los médicos creen que es así, pero hay que esperar a que le hagan más pruebas definitivas".

El de Asteasu añadó que se teme lo peor, aunque confía todavía en que las pruebas deparen noticias positivas. "Cruzando los dedos para que no sea grave. Independientemente de que sea un jugador importante, nadie quiere ver así a un jugador. La verdad es que es la parte negativa del partido, muy negativa", consideró.

El Sevilla FC obtuvo una merecida y gran victoria que le permite dormir en la tercera plaza, pero lesión de Ocampos aparte, el otro foco estuvo ene el fuerte rifirrafe entre ambos técnicos, que fueron expulsados.

Al respecto, Lopetegui dijo que: "En ese aspecto tengo que pedir disculpas públicamente. Fruto del calentón de ver a mi jugador así seguramente podría haber actuado de otra manera, pero eso es lo que hay. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y es lo que toca. El entrenador del Sevilla debe comportarse mejor".

El técnico vasco añadió que: "Lo más importante es que Lucas se recupere rápido, y que no sea grave. Ojalá. Tanto para él como para ningún jugador. Estamos todos con los dedos cruzados esperando que no sea lo que parece que es".

En cuanto al encuentro, destacó la superioridad de los suyos. "Hemos sido netamente superiores. En la primera parte hubo ya un gol, que hay una imagen, pero bueno, no voy a entrar a valorarlo. A nivel futbolístico hemos sido superiores. En ocasiones. Hemos llegado más veces a portería que ellos y la segunda parte, con uno más, con más asiduidad, pero once contra once éramos superiores. Antes también hemos sido superiores", valoró.

Del debut del Papu en Liga y su gol, apuntó que: "Contento, los goles siempre son buenos, para la confianza de los jugadores. En este caso, encantado de que haya sido así. Nos dio tranquilidad. Pero felicitar a todo el equipo. Por la mentalidad, la actitud, aunque no hubiéramos ganado. La actitud de los jugadores ha sido la correcta. Haciendo frente a un equipo que te pone las cosas muy complejas. La mentalidad ha sido muy buena y queriendo jugar al fútbol".

Lopetegui no quiso monopolizar elogios y destaca el bloque: "La clave es de los jugadores. No hay claves en el mundo del fútbol. Hay muchos factores. La primera, lógicamente, es la mentalidad. La actitud, el esfuerzo, el sacrificio, el acierto€ Pero muchas veces, haciendo lo mismo, no ganas porque el fútbol las distancias son muy cortas y cada partido en esta Liga es una conquista. Y va a seguir siendo así. Buena actitud en todo momento, los goles han llegado tarde pero justo premio".

Y ahora, el FC Barcelona en la Copa. "Toca centrarse en el siguiente partido. Cada partido es una conquista en esta liga y en esta competición. Toca recuperar y centrarse en el próximo", finalizó.